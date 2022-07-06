Івана Купала: які квіти треба вплітати у вінок і що вони символізують

Івана Купала в Україні починають святкувати традиційно ввечері 6 липня і продовжується це магічне свято до 7 липня. Свято Купала поєднує у собі давні язичницькі традиції та християнські вірування і з давніх-давен символізувало шлюб Сонця і Води.

Що прийнято робити 6 і 7 липня, як правильно плести вінки і на які рослини, окрім папороті, варто звернути увагу – читайте у нашому матеріалі нижче.

Традиції на Івана Купала

Давні традиції Купальської ночі підтримуються багатьма українцями і до сьогодні.

Одним з основних атрибутів свята є величезне багаття, яке в західнослов'янських народів називалось "соботка".

Цікаво, що хмиз та різноманітний непотріб для купальського вогнища наші предки збирали всім селом.

Ввечері 6 липня люди спалювали старі та поламані знаряддя праці. За повір'ями, це берегло від злих духів та відьом.

Зауважимо, що традиція стрибати через вогнище – це не розвага, а ворожіння закоханих, які стрибаючи тримаються за руки. Якщо руки не розчепляться, то парубок і дівчина будуть жити разом довго та щасливо.

Головна інтрига ж на Івана Купала – пошуки папороті, яка цвіте тільки в цю ніч. Містична квітка обіцяє щасливчику, який її відшукає, удачу і небачені чарівні здібності.

Івана Купала святкують в ніч з 6 на 7 липня (фото: Pixabay)

Також важливою традицією ночі вважається купання у відкритих водоймах. Згідно з прикметами, такий обряд допоможе очистити душу та тіло, а також вилікуватись від хвороб. Однак в умовах воєнного стану робити це не можна! Давайте дочекаємося перемоги над російськими окупантами.

Тим більше, що роса вранці 7 липня теж вважається чудодійною – достатньо вмитися нею, щоб продовжити свою молодість.

І нехай разом з вмитим росою вранішнім сонцем прийде мир в Україну, а наші захисники повернуться здоровими в рідні домівки.

Плетіння вінків на Свято Купала

Один з обов'язкових атрибутів Івана Купала – вінок. Причому, це ще й чи не найромантичніша традиція.

На вінках ворожать і визначають, яка буде доля у дівчини й коли вона вийде заміж.

Однак варто пам'ятати:

збирати або купувати квіти потрібно в гарному настрої і бажано – на самоті

в процесі плетіння вінка варто думати тільки про приємні події, не передаючи обрядовому елементу свої страхи і біди.

Плести вінки на Івана Купала – романтична традиція свята (фото: Pixabay)

Зазвичай український купальський вінок складався з трави Іван-да-марья, лопуха, ведмежого вуха і богородицької трави.

Проте, кожна дівчина хотіла зробити свій вінок унікальним і особливим, тож у нього вплітались інші квіти.

При цьому кожна рослина мала своє значення:

барвінок – символ життя і вічної любові

– символ життя і вічної любові безсмертник – символ здоров'я і довголіття

– символ здоров'я і довголіття волошка – символ краси і ніжності

– символ краси і ніжності вусики хмелю – символ гострого і гнучкого розуму

– символ гострого і гнучкого розуму деревій – символ свободи і нескореності

– символ свободи і нескореності калина – символ дівочої краси й здоров'я

– символ дівочої краси й здоров'я любисток – символ відданості і любові

– символ відданості і любові мак – символ родючості

– символ родючості мальва – символ віри, надії, любові й дівочої чистоти

– символ віри, надії, любові й дівочої чистоти незабудка – символ вірності і сталості

– символ вірності і сталості ромашка – символ сонця, чистоти і простоти

– символ сонця, чистоти і простоти чорнобривці – символ вірності

Крім того, якщо ви просите у вищих сил здоров'я і благополуччя, то вплітати у вінок варто ще й цілющі трави.

А якщо ж важливий хороший урожай, то доповнити традиційний вінок можна пшеницею, ячменем або житом.