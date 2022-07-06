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Ивана Купала: какие цветы надо вплетать в венок и что они символизируют

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Среда 06 июля 2022 14:00
Ивана Купала: какие цветы надо вплетать в венок и что они символизируют В Украине празднуют Ивана Купала (фото: Pixabay)
Автор: Дмитрий Войналович

Ивана Купала в Украине начинают праздновать традиционно вечером 6 июля и продолжается этот магический праздник до 7 июля. Праздник Купала сочетает в себе древние языческие традиции и христианские верования и издавна символизировал брак Солнца и Воды.

Что принято делать 6 и 7 июля, как правильно плести венки и на какие растения, помимо папоротника, стоит обратить внимание – читайте в нашем материале ниже.

Традиции на Ивана Купала

Давние традиции Купальской ночи поддерживаются многими украинцами и по сей день.

Одним из основных атрибутов праздника является огромный костер, который у западнославянских народов назывался "соботка".

Интересно, что хворост и разнообразный хлам для купальского костра наши предки собирали всем селом.

Вечером 6 июля люди сжигали старые и поломанные орудия труда. По поверьям, это берегло от злых духов и ведьм.

Заметим, что традиция прыгать через костер – это не развлечение, а гадание влюбленных, которые прыгая держатся за руки. Если руки не расцепятся, то парень и девушка будут жить вместе долго и счастливо.

Главная интрига же на Ивана Купала – поиски папоротника, который цветет только в эту ночь. Мистический цветок сулит счастливчику, который его отыщет, удачу и невиданные волшебные способности.

Ивана Купала: какие цветы надо вплетать в венок и что они символизируют

Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля (фото: Pixabay)

Также важной традицией ночи считается купание в открытых водоемах. Согласно приметам, такой обряд поможет очистить душу и тело, а также излечиться от болезней. Однако в условиях военного положения делать это нельзя! Давайте дождемся победы над российскими оккупантами.

Тем более, что роса утром 7 июля тоже считается чудодейственной – достаточно умыться ею, чтобы продлить свою молодость.

И пусть вместе с умытым росой утренним солнцем придет мир в Украину, а наши защитники вернутся здоровыми в родные дома.

Плетение венков на праздник Купала

Один из обязательных атрибутов Ивана Купала – венок. Причем, это еще и едва ли не самая романтичная традиция.

На венках гадают и определяют, какая будет судьба у девушки и когда она выйдет замуж.

Однако стоит помнить:

  • собирать или покупать цветы нужно в хорошем настроении и желательно в одиночестве
  • в процессе плетения венка стоит думать только о приятных событиях, не передавая обрядовому элементу свои страхи и беды.

Ивана Купала: какие цветы надо вплетать в венок и что они символизируют

Плести венки на Ивана Купала романтическая традиция праздника (фото: Pixabay)

Обычно украинский купальский венок состоял из травы Иван-да-марья, лопуха, медвежьего уха и богородицкой травы.

Однако, каждая девушка хотела сделать свой венок уникальным и особенным, поэтому в него вплетались другие цветы.

При этом каждое растение имело свое значение:

  • барвинок – символ жизни и вечной любви
  • бессмертник - символ здоровья и долголетия
  • василек - символ красоты и нежности
  • усики хмеля – символ острого и гибкого ума
  • тысячелистник – символ свободы и непокорности
  • калина - символ девичьей красоты и здоровья
  • любисток – символ преданности и любви
  • мак – символ плодородия
  • мальва – символ веры, надежды, любви и девичьей чистоты
  • незабудка - символ верности и постоянства
  • ромашка - символ солнца, чистоты и простоты
  • бархатцы – символ верности

Кроме того, если вы просите у высших сил здоровья и благополучия, то вплетать в венок стоит еще и целебные травы.

А если же важен хороший урожай, то дополнить традиционный венок можно пшеницей, ячменем или рожью.

Читайте также про строжайший запрет праздника Ивана Купала.

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Ивана Купала
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