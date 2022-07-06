Ивана Купала: какие цветы надо вплетать в венок и что они символизируют

Ивана Купала в Украине начинают праздновать традиционно вечером 6 июля и продолжается этот магический праздник до 7 июля. Праздник Купала сочетает в себе древние языческие традиции и христианские верования и издавна символизировал брак Солнца и Воды.

Что принято делать 6 и 7 июля, как правильно плести венки и на какие растения, помимо папоротника, стоит обратить внимание – читайте в нашем материале ниже.

Традиции на Ивана Купала

Давние традиции Купальской ночи поддерживаются многими украинцами и по сей день.

Одним из основных атрибутов праздника является огромный костер, который у западнославянских народов назывался "соботка".

Интересно, что хворост и разнообразный хлам для купальского костра наши предки собирали всем селом.

Вечером 6 июля люди сжигали старые и поломанные орудия труда. По поверьям, это берегло от злых духов и ведьм.

Заметим, что традиция прыгать через костер – это не развлечение, а гадание влюбленных, которые прыгая держатся за руки. Если руки не расцепятся, то парень и девушка будут жить вместе долго и счастливо.

Главная интрига же на Ивана Купала – поиски папоротника, который цветет только в эту ночь. Мистический цветок сулит счастливчику, который его отыщет, удачу и невиданные волшебные способности.

Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля (фото: Pixabay)

Также важной традицией ночи считается купание в открытых водоемах. Согласно приметам, такой обряд поможет очистить душу и тело, а также излечиться от болезней. Однако в условиях военного положения делать это нельзя! Давайте дождемся победы над российскими оккупантами.

Тем более, что роса утром 7 июля тоже считается чудодейственной – достаточно умыться ею, чтобы продлить свою молодость.

И пусть вместе с умытым росой утренним солнцем придет мир в Украину, а наши защитники вернутся здоровыми в родные дома.

Плетение венков на праздник Купала

Один из обязательных атрибутов Ивана Купала – венок. Причем, это еще и едва ли не самая романтичная традиция.

На венках гадают и определяют, какая будет судьба у девушки и когда она выйдет замуж.

Однако стоит помнить:

собирать или покупать цветы нужно в хорошем настроении и желательно в одиночестве

в процессе плетения венка стоит думать только о приятных событиях, не передавая обрядовому элементу свои страхи и беды.

Плести венки на Ивана Купала – романтическая традиция праздника (фото: Pixabay)

Обычно украинский купальский венок состоял из травы Иван-да-марья, лопуха, медвежьего уха и богородицкой травы.

Однако, каждая девушка хотела сделать свой венок уникальным и особенным, поэтому в него вплетались другие цветы.

При этом каждое растение имело свое значение:

барвинок – символ жизни и вечной любви

– символ жизни и вечной любви бессмертник - символ здоровья и долголетия

- символ здоровья и долголетия василек - символ красоты и нежности

- символ красоты и нежности усики хмеля – символ острого и гибкого ума

– символ острого и гибкого ума тысячелистник – символ свободы и непокорности

– символ свободы и непокорности калина - символ девичьей красоты и здоровья

- символ девичьей красоты и здоровья любисток – символ преданности и любви

– символ преданности и любви мак – символ плодородия

– символ плодородия мальва – символ веры, надежды, любви и девичьей чистоты

– символ веры, надежды, любви и девичьей чистоты незабудка - символ верности и постоянства

- символ верности и постоянства ромашка - символ солнца, чистоты и простоты

- символ солнца, чистоты и простоты бархатцы – символ верности

Кроме того, если вы просите у высших сил здоровья и благополучия, то вплетать в венок стоит еще и целебные травы.

А если же важен хороший урожай, то дополнить традиционный венок можно пшеницей, ячменем или рожью.