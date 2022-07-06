Івана Купала: які квіти треба вплітати у вінок і що вони символізують

Івана Купала в Україні починають святкувати традиційно ввечері 6 липня і продовжується це магічне свято до 7 липня. Свято Купала поєднує у собі давні язичницькі традиції та християнські вірування і з давніх-давен символізувало шлюб Сонця і Води.
Що прийнято робити 6 і 7 липня, як правильно плести вінки і на які рослини, окрім папороті, варто звернути увагу – читайте у нашому матеріалі нижче.
Давні традиції Купальської ночі підтримуються багатьма українцями і до сьогодні.
Одним з основних атрибутів свята є величезне багаття, яке в західнослов'янських народів називалось "соботка".
Цікаво, що хмиз та різноманітний непотріб для купальського вогнища наші предки збирали всім селом.
Ввечері 6 липня люди спалювали старі та поламані знаряддя праці. За повір'ями, це берегло від злих духів та відьом.
Зауважимо, що традиція стрибати через вогнище – це не розвага, а ворожіння закоханих, які стрибаючи тримаються за руки. Якщо руки не розчепляться, то парубок і дівчина будуть жити разом довго та щасливо.
Головна інтрига ж на Івана Купала – пошуки папороті, яка цвіте тільки в цю ніч. Містична квітка обіцяє щасливчику, який її відшукає, удачу і небачені чарівні здібності.
Івана Купала святкують в ніч з 6 на 7 липня (фото: Pixabay)
Також важливою традицією ночі вважається купання у відкритих водоймах. Згідно з прикметами, такий обряд допоможе очистити душу та тіло, а також вилікуватись від хвороб. Однак в умовах воєнного стану робити це не можна! Давайте дочекаємося перемоги над російськими окупантами.
Тим більше, що роса вранці 7 липня теж вважається чудодійною – достатньо вмитися нею, щоб продовжити свою молодість.
І нехай разом з вмитим росою вранішнім сонцем прийде мир в Україну, а наші захисники повернуться здоровими в рідні домівки.
Один з обов'язкових атрибутів Івана Купала – вінок. Причому, це ще й чи не найромантичніша традиція.
На вінках ворожать і визначають, яка буде доля у дівчини й коли вона вийде заміж.
Однак варто пам'ятати:
Плести вінки на Івана Купала – романтична традиція свята (фото: Pixabay)
Зазвичай український купальський вінок складався з трави Іван-да-марья, лопуха, ведмежого вуха і богородицької трави.
Проте, кожна дівчина хотіла зробити свій вінок унікальним і особливим, тож у нього вплітались інші квіти.
При цьому кожна рослина мала своє значення:
Крім того, якщо ви просите у вищих сил здоров'я і благополуччя, то вплітати у вінок варто ще й цілющі трави.
А якщо ж важливий хороший урожай, то доповнити традиційний вінок можна пшеницею, ячменем або житом.
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