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Івана Купала: які квіти треба вплітати у вінок і що вони символізують

В Україні святкують Івана Купала (фото: Pixabay)
Автор: Дмитрий Войналович

Івана Купала в Україні починають святкувати традиційно ввечері 6 липня і продовжується це магічне свято до 7 липня. Свято Купала поєднує у собі давні язичницькі традиції та християнські вірування і з давніх-давен символізувало шлюб Сонця і Води.

Що прийнято робити 6 і 7 липня, як правильно плести вінки і на які рослини, окрім папороті, варто звернути увагу – читайте у нашому матеріалі нижче.

Традиції на Івана Купала

Давні традиції Купальської ночі підтримуються багатьма українцями і до сьогодні.

Одним з основних атрибутів свята є величезне багаття, яке в західнослов'янських народів називалось "соботка".

Цікаво, що хмиз та різноманітний непотріб для купальського вогнища наші предки збирали всім селом.

Ввечері 6 липня люди спалювали старі та поламані знаряддя праці. За повір'ями, це берегло від злих духів та відьом.

Зауважимо, що традиція стрибати через вогнище – це не розвага, а ворожіння закоханих, які стрибаючи тримаються за руки. Якщо руки не розчепляться, то парубок і дівчина будуть жити разом довго та щасливо.

Головна інтрига ж на Івана Купала – пошуки папороті, яка цвіте тільки в цю ніч. Містична квітка обіцяє щасливчику, який її відшукає, удачу і небачені чарівні здібності.

Івана Купала святкують в ніч з 6 на 7 липня (фото: Pixabay)

Також важливою традицією ночі вважається купання у відкритих водоймах. Згідно з прикметами, такий обряд допоможе очистити душу та тіло, а також вилікуватись від хвороб. Однак в умовах воєнного стану робити це не можна! Давайте дочекаємося перемоги над російськими окупантами.

Тим більше, що роса вранці 7 липня теж вважається чудодійною – достатньо вмитися нею, щоб продовжити свою молодість.

І нехай разом з вмитим росою вранішнім сонцем прийде мир в Україну, а наші захисники повернуться здоровими в рідні домівки.

Плетіння вінків на Свято Купала

Один з обов'язкових атрибутів Івана Купала – вінок. Причому, це ще й чи не найромантичніша традиція.

На вінках ворожать і визначають, яка буде доля у дівчини й коли вона вийде заміж.

Однак варто пам'ятати:

  • збирати або купувати квіти потрібно в гарному настрої і бажано – на самоті
  • в процесі плетіння вінка варто думати тільки про приємні події, не передаючи обрядовому елементу свої страхи і біди.

Плести вінки на Івана Купала – романтична традиція свята (фото: Pixabay)

Зазвичай український купальський вінок складався з трави Іван-да-марья, лопуха, ведмежого вуха і богородицької трави.

Проте, кожна дівчина хотіла зробити свій вінок унікальним і особливим, тож у нього вплітались інші квіти.

При цьому кожна рослина мала своє значення:

  • барвінок – символ життя і вічної любові
  • безсмертник – символ здоров'я і довголіття
  • волошка – символ краси і ніжності
  • вусики хмелю – символ гострого і гнучкого розуму
  • деревій – символ свободи і нескореності
  • калина – символ дівочої краси й здоров'я
  • любисток – символ відданості і любові
  • мак – символ родючості
  • мальва – символ віри, надії, любові й дівочої чистоти
  • незабудка – символ вірності і сталості
  • ромашка – символ сонця, чистоти і простоти
  • чорнобривці – символ вірності

Крім того, якщо ви просите у вищих сил здоров'я і благополуччя, то вплітати у вінок варто ще й цілющі трави.

А якщо ж важливий хороший урожай, то доповнити традиційний вінок можна пшеницею, ячменем або житом.

Читайте також про найсуворішу заборону свята Івана Купала.

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Ивана Купала