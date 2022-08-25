В Івано-Франківську за дивних обставин загинула жінка: її доньки розповіли шокуючі деталі
В Івано-Франківську сталася трагедія-39-річна Юлія випала з балкона сьомого поверху в будинку по вулиці курячого чорноти. Жінку з важкими травмами доставили в лікарню і через добу вона померла. У Юлії Заразонової залишилося дві доньки.
Старша дочка розповіла шокуючі деталі загибелі матері та стверджує, що сталося вбивство. Про це повідомляє видання "Галка".
У будинок прийшов ексбойфренд матері
За словами Яни Заразонової, смерть матері сталася під час сварки з ексбойфрендом. Молодша дочка Юлії, 11-річна дівчинка, стала свідком сварки між дорослими.
18 серпня Юлія Заразонова разом з 11-річною донькою весь день були на роботі у Яни. Дівчина працює моделлю. Увечері вони поїхали додому і Яна подзвонила мамі, щоб дізнатися, чи благополучно вони дісталися.
Мама на дзвінок не відповіла, і Яна набрала сестру. Та повідомила, що вона знаходиться в магазині й туди її відправив мамин ексбойфренд.
"Це мамин колишній. Вони раніше розлучилися. Він, коли мама була у мене, дзвонив їй і погрожував розправою", - додала Яна.
Фото: Юлія Заразонова (instagram.com/yanuska_zarazonova)
Вона сказала сестрі, щоб та негайно йшла додому і почала знову набирати мамин номер. Але на дзвінок врешті-решт відповів чоловік.
"Він мені сказав, що мама спить. Але я розумію, що це не так. Тому, що чула, що вона намагається кричати, але їй закрили рот. Тим часом моя сестра біжить додому, де біля будинку стояли двоє його друзів. Вона почула крики та попросила одного з них піти разом з нею, подивитися, що там діється. Один пішов з нею... вони зайшли у квартиру, де сестра побачила, що ексбойфренд душить маму, хапає за волосся і б'є", - пояснила франківчанка.
Між дорослими був скандал і бійка
Юлія пручалася й у чоловіка на тілі є подряпини. Про те, що відбувалося у квартирі далі, Яна знає зі слів молодшої сестри.
"Мама боролася за життя... в той момент їй стало погано. Колишній сказав сестрі принести води. Мама пішла на балкон і відкрила вікно, щоб подихати свіжим повітрям. Він пішов за нею, хочуть мама сказала йому піти. Розумієте, вікно відкрито, і він хоче її штовхнути, вона падає. І він хоче її зловити, але не може, тому що він її штовхає, і вона перевертається і летить вниз... ",- розповіла Яна.
Фото: Юлія Заразонова з молодшою донькою і Євгеном Клопотенко (instagram.com/yanuska_zarazonova)
Ексбойфренд просто втік після трагедії
Коли старша донька приїхала до будинку матері - та була вже на землі внизу. Зібралися люди, які викликали медиків і поліцію. Яна стверджує, що ексбойфренд вибіг з дому та удав, що нічого не сталося. Він навіть не став дзвонити у швидку допомогу або поліцію. Раніше у цього чоловіка вже були проблеми з законом.
"Чому він тікав, якщо невинний?"- запитує дівчина.
Юлія Заразонова померла в лікарні - лікарі зробили кілька операцій і намагалися їй врятувати життя, але травми виявилися дуже серйозні. Слідчі встигли взяти у неї свідчення. Опитали також і ексбойфренда Юлії, але відпустили та звинувачення йому не висунули.
Яна не згодна з діями поліції й тепер домагається справедливого розслідування.
Фото: Юлія Заразонова (instagram.com/yanuska_zarazonova)
Що кажуть у поліції
Як розповіли в секторі комунікації ГУНП Івано-Франківської області, за даним фактом відкрито провадження та розслідується можливе доведення жінки до самогубства за ч.1 ст. 120 ККУ.
Поліція проводить розслідування і вже встановила всіх учасників події. Зараз йде опитування очевидців і свідків, в тому числі проведуть допит 11-річної дочки Юлії. Ексбойфренда загиблої, який раніше вже був судимий, вже допитали.
Слідчі призначили кілька необхідних експертиз та інші слідчі дії. Після всіх заходів буде прийнято рішення про кримінальне провадження.
До речі, раніше ми писали про те, що мама 4-річної Лізи з Вінниці розповіла деталі загибелі своєї дочки.
А ще розповідали про те, що у Мелітополі окупанти намагалися зам'яти звірячу розправу з дівчинкою.