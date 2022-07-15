Як позбутися від неприємного запаху сміттєвого відра: найпростіші способи

Для початку відправте пакет зі сміттям на смітник, а відро як слід помийте. Бажано з миючим засобом. Це не позбавить від запаху повністю, але знизить сморід в рази. Добре просушіть відро, а потім використовуйте спеціальні засоби:

Котячий наповнювач

Насипте трохи деревного наповнювача на дно сміттєвого відра. Зверху можна вставити пакет для сміття. Якщо рідина від відходів протече крізь пакет, наповнювач їх вбере разом із запахом. Міняти наповнювач потрібно раз в тиждень.

Ефірні олії

Намочіть серветку декількома краплями ефірної олії, яка вам подобається. Протріть стінки відра і постеліть цю серветку на дно. Якщо рідина з відра витече, то серветку потрібно буде замінити. Але запах вона точно прибере.

Можна змочити ватяні кульки маслом чайного дерева або цитрусовими та покласти на дно - вони від бактерій врятують, і мух відлякають.

Газета

Старий спосіб, який використовували наші бабусі та мами - до появи сміттєвих пакетів. Постеліть на дно сміттєвого відра стару газету.

До речі, на неї теж можна капнути пару крапель ефірної олії. Газета поглине рідину від відходів і неприємні запахи.

Розчин оцту

Цей спосіб застосовується, якщо запах дуже сильний і більш слабкі засоби не допомагають. Залийте відро розчином оцту і залиште на деякий час для дезінфекції.

Беріть в співвідношенні одна частина води на одну частину оцту. Потім цю воду вилийте і ще раз добре помийте відро, з щіткою. Замість оцту можна взяти лимонну кислоту.

Харчова сода

Сода відмінно поглинає неприємні запахи й для сміттєвого відра її можна використовувати по-різному. Наприклад, соду можна засипати на дно, щоб не було запаху. Або сам сміття.

Можна розвести пасту з водою до стану пасти та очистити відро від сміття і неприємного запаху за допомогою щітки.

Білизна або інший універсальний засіб з хлором

Залийте відро для сміття засобом, можна розбавити трохи водою. Залиште на якийсь час, а потім добре помийте теплою водою.

Цедра цитрусових

Візьміть цедру лимона або апельсина і покладіть на дно сміттєвого відра. Запах точно переб'є неприємний сморід. Міняйте цедру раз в тиждень.

Кориця

Намочіть вологу серветку розчином кориці та покладіть її на дно відра. Запах буде просто карколомний.

Важливі поради: