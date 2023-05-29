Как приготовить яблочный штрудель: легкий и пошаговый рецепт

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусного яблочного штруделя вам понадобятся:

тесто фило - 400 г

сливочное масло - 180 г

яблоки (уже почищенные) - 780 г

орехи - 60 г

изюм - 70 г

панировочные сухари - 4-6 ст.л

Как готовить

Сначала нужно разморозить тесто. После этого яблоки промыть, почистить и порезать кубиками. Лучше всего подходят твердые, кисло-сладкие сорта. Выложить на сковороду сливочное масло. Как только масло начнет таять, выложить яблоки.

Яблоко (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

На интенсивном огне поджарить яблоки, иногда перемешивая, пока влага не испарится. Яблоки должны сохранить форму и не разлезться. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде и порубить ножом. К яблокам добавить орехи и изюм, перемешать.

Начинка (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Затем масло растопить в микроволновке. После этого дать ему остыть. На пергамент или силиконовый коврик выложить лист теста (остальное тесто держать под полотенцем), смазать его растопленным маслом. Сверху выложить второе лист, еще раз смазать. Таким образом должно получиться 6 листов.

Тесто с начинкой (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Сверху более широкой части, отступив немного от края, присыпать сухари, сверху выложить половину яблочной начинки. Сверху еще присыпать сухари. Завернуть рулет. Таким образом, из остальных листов и начинки формируем еще один рулет.

Готовый штрудель для запекания (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Выложить рулет на противень, застеленный пергаментом швом вниз, смазать сверху маслом. Выпекать в предварительно разогретой духовке примерно 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Готовый штрудель (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)