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"Як вони турбуються один про одного": Леся Нікітюк поділилася милими фото з дітками-переселенцями

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Понеділок 18 липня 2022 17:38
"Як вони турбуються один про одного": Леся Нікітюк поділилася милими фото з дітками-переселенцями Леся Нікітюк поділилася фото з дітками-переселенцями
Автор: Світлана Мащенко

Леся Нікітюк показала милі фото з дітками-переселенцями, яких приймала в центрі прийому в школі Хмельницького, яку колись закінчила сама. Багато з сімей залишилися в Хмельницькому, до них і навідалася телезірка.

Кадрами ведуча поділилася в Instagram.

За час існування прихистку, тут вдалося розмістити у приміщенні початкової школи майже 3000 вимушених переселенців! 320 дітей і 84 тварини.

"Багато сімей залишилось жити у Хмельницькому і області… У них все добре. Чоловіки влаштувались на роботу, мами виховують дітей. Старші дітки зростають і допомагають батькам доглядати молодших...

Ви би знали як це мило, як вони турбуються один про одного, змінюють памперси… І не кривляться, діляться іграшками, лізуть на сусідську черешню, щоб нарвати її своєму братику чи сестричці", - написала зірка.

&quot;Як вони турбуються один про одного&quot;: Леся Нікітюк поділилася милими фото з дітками-переселенцями

А нещодавно в одній родині з Чаплинки народився хлопчик. Назвали його Богдан, він шоста дитина в родині!

"А так як народився він на Хмельниччині, його сміливо можна називати Богдан Хмельницький", - пожартувала ведуча.

&quot;Як вони турбуються один про одного&quot;: Леся Нікітюк поділилася милими фото з дітками-переселенцями

Українці в соцмережах щиро дякують Лесі за те, що вона робить для людей. Ось що пишуть під її постом:

  • Всі ці дітки понесуть та розмножать Вашу любов і турботу
  • Боже, спаси і сохрани наш народ
  • Багатодітна мама. Майже Джолі
  • Здоров'я тобі, Лесе, миру і дякуємо за турботу
  • Дай Вам, Боже, сил робити добро для людей і надалі
  • Леся, дякуємо тобі. Ти неймовірна, супер - справжня Людина!

Раніше Леся Нікітюк розповіла про ікону, яку тримає в холодильнику в якості оберега.

Також ми писали, що телеведуча розчулила до сліз історією дівчинки Лейли з Краматорська.

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Леся Нікітюк
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