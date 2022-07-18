"Як вони турбуються один про одного": Леся Нікітюк поділилася милими фото з дітками-переселенцями

Леся Нікітюк показала милі фото з дітками-переселенцями, яких приймала в центрі прийому в школі Хмельницького, яку колись закінчила сама. Багато з сімей залишилися в Хмельницькому, до них і навідалася телезірка.

За час існування прихистку, тут вдалося розмістити у приміщенні початкової школи майже 3000 вимушених переселенців! 320 дітей і 84 тварини.

"Багато сімей залишилось жити у Хмельницькому і області… У них все добре. Чоловіки влаштувались на роботу, мами виховують дітей. Старші дітки зростають і допомагають батькам доглядати молодших...

Ви би знали як це мило, як вони турбуються один про одного, змінюють памперси… І не кривляться, діляться іграшками, лізуть на сусідську черешню, щоб нарвати її своєму братику чи сестричці", - написала зірка.

А нещодавно в одній родині з Чаплинки народився хлопчик. Назвали його Богдан, він шоста дитина в родині!

"А так як народився він на Хмельниччині, його сміливо можна називати Богдан Хмельницький", - пожартувала ведуча.

Українці в соцмережах щиро дякують Лесі за те, що вона робить для людей. Ось що пишуть під її постом: