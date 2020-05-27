Які молитви прочитати на Вознесіння, щоб у сім'ї були щастя і достаток

Вознесіння Господнє святкується в Україні на сороковий день після Великодня
Вознесіння Господнє в Україні православні християни відзначають на 40-й день після Великодня, і в 2020 році дата припадає на 28 травня. Це велике дванадесяте свято присвячене ключовим подіям євангельської історії та знаменує момент, коли Господь вознісся до небес і як син людський сів по правиці Бога.
У церквах у цей день проводяться святкові літургії, які українцям в умовах пандемії рекомендують дивитися онлайн. Які молитви на Вознесіння варто прочитати віруючим вдома, розповість Styler.
Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо.
Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі.
Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже,
на віки віків. Амінь.
Величаємо Тя, Живодавче Христе, і почитаємо Еже на небеса з Пречистою Твоєю плоттю,
Божественне Вознесіння.
Вознісся єси у славі, Христе Боже наш, радість сотворивий учнем, обітницею Святого Духа, сповіщених їм колишнім благословенням, бо Ти єси Син Божий, Визволитель світу.
Яко про нас виконавши смотріння, і як на землі, з'єднавши з Небесним, вознісся єси у славі, Христе Боже наш, нікакоже отлучаясь, але перебуваючи невідступний, і кликав люблячим Тя: Аз есмь із вами, і ніктоже на ви.
Ці молитви на Вознесіння рекомендують читати вранці перед трапезою, при цьому краще запалити свічку. Вірять, що такі молитви у цей свято прикликають міцне здоров'я для всіх членів родини та достаток у дім.
Раніше ми розповідали, яка коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.
Також ми писали, коли в Україні в цьому році відзначатимуть Трійцю та які заборони та традиції свята.
Автор: Styler