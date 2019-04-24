Про яку дружбу з "кастрюлєголовимі" мова? Росіяни не хочуть миру з Україною

Жителі Росії агресивно налаштовані до українців
Жителі Росії не хочуть миру з Україною і українцями. Про це вони прямо пишуть у соціальних мережах в коментарях під постом пропагандистського видання "Комсомольская правда", яке провело опитування під назвою "Чи зможемо ми помиритися з українцями".
В більшості своїй росіяни пишуть, що вони "не мають наміру миритися з кастрюлєголовимі" і "бандерлогамі". Крім того, вони вважають, що "українці повинні вибачитися за наклеп". Не подобається жителям РФ і те, що Україна має намір повернути анексований Крим.
Правда, деякі росіяни хочуть дружити з українцями, адже (виявляється) "ми один народ". Але це, на думку східних сусідів, можливо тільки тоді, коли наша країна "вийде з-під керівництва ге*ропи і амерів", а Росія "поверне своє".
Ми зібрали лише малу частину найбезобідніших коментарів від представників країни-агресора.
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Нагадаємо, нещодавно правнук тирана Йосипа Сталіна назвав росіян, які вважають його предка героєм (50 % населення РФ), моральними виродками і дегенератами.
Раніше одіозний Володимир Жириновський погрожував трьом українським містам вторгненням російських "добровольців".