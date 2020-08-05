KAN Development першим в Україні створює власну анімаційну команду в ЖК

Основою щастя кожної людини є можливість комунікації. Діти набагато легше комунікують між собою, дорослим же складніше знаходити та заводити нових друзів. Сьогодні складно уявити ситуацію, де сусіди знають один одного на ім'я й, тим більше, проводять своє дозвілля разом.

Український девелопер KAN Development вирішив змінити цю ситуацію і створювати у своїх ЖК доброзичливе середовище, де всі вітаються, а сусіди разом влаштовують пікніки, грають в теніс або займаються ранковою йогою у дворі власного будинку. Як повідомляють в компанії, ініціатива спрацювала – зараз чати за інтересами давно перевищили десяток.

У компанії розповідають, що в комплексах від KAN працюють власні анімаційні команди, які допомагають не тільки дітям, але і дорослим дружити. Створені не просто спортивні та дитячі майданчики, створена екосистема, де сусіди дружать.

Після карантинного локдауна такий підхід став справжнім порятунком для батьків, які провели довгі місяці без працюючих садків, гуртків і спортивних секцій.

Так, наприклад, в ЖК "Файна Таун" і "Республіка" досить спуститися у двір і вибрати дозвілля за інтересами для всієї родини. Програми завжди різноманітні: від пошукових квестів до майстер-класів світових зірок з баскетболу і, обов'язкова окраса програми, - барбекю.

В ЖК "Тетріс Хол" анімаційна команда KAN влаштовує для мешканців тематичні вечірки в просторому лобі біля каміна або на терасі на 100-метровій висоті. Всього хвилина ліфтом і ти уже насолоджуєшся кращими авторськими коктейлями і феєричними шоу з видом на центр Києва, поки діти грають у дитячій кімнаті з нянею.

В минулу п'ятницю, наприклад, мешканців "Тетріс Хол" дивували своїм вогняним шоу русалки та тріо скрипальок "Gravity".

У компанії вважають, що сервіс має велике значення, адже сьогодні вже ніхто не купує просто квадратні метри, людям потрібне комфортне середовище проживання і висока якість життя.