Кандидат у депутати від "Слуги народу" зробив пропозицію коханій прямо під час з'їзду

Володимир вирішив зробити пропозицію своїй обраниці вже через два місяці після знайомства

Молоді люди розповіли, що одружаться вже після виборів

У Слов'янську, прямо під час передвиборчого з'їзду "Слуги народу" в Донецькій області, кандидат у депутати з Краматорська Володимир Алдохин зробив пропозицію руки та серця коханій - Катерині Проценко - теж кандидату в депутати з сусідньої Костянтинівської громади.

Молоді люди познайомилися влітку під час навчання в "Школі місцевого розвитку"- тренінгового проекту для майбутніх депутатів місцевих рад від "Слуги народу".

Відносини розвивалися стрімко, і вже через два місяці після знайомства Володимир вирішив зробити пропозицію своїй обраниці.

"Так сталося, що під час навчання я став не лише "слугою народу", але і слугою твого серця. Катюша, кохана, сьогодні я пропоную тобі свої руку і серце. Будь моєю дружиною!" - з такими словами прямо на сцені Володимир зробив пропозицію своїй обраниці.

Варто відзначити, що дівчина погодилася. І вже після хвилюючого події зізналася, що навіть не могла подумати, що їй зроблять пропозицію саме так.

"Я повинна була виступати, розповісти про школу. І тут така несподіванка, такий сюрприз. Це шок! Звичайно я сказала "Так". Ми ж любимо один одного", - розповіла Катерина.

Молоді люди розповіли, що одружаться вже після виборів, щоб не відволікатися від виборчої кампанії на підготовку весілля.

Як повідомляло РБК-Україна, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.