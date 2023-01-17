Катастрофически вредят: врач назвал витамины, которые нельзя пить без назначения

Много людей имеют хотя бы один витаминный дефицит, и прием добавки может помочь покрыть потребности организма. Нехватка некоторых витаминов может привести к депрессии, усталости, плохому заживлению ран и т.д.

Чрезмерные дозы или неправильно подобранные комплексы не только не приносят пользы, они могут катастрофически навредить организму, сообщает ресурс Eat This.

Нужны ли организму витаминные добавки

Американская остеопатическая ассоциация сообщает, что 4 из 5 взрослых американцев (т.е. 86 процентов) принимают витамины или добавки. Однако лишь около четверти принимающих витамины или добавки имею клиническое подтверждение дефицита питательных веществ.

Эксперты долго спорили, стоит ли людям, не имеющим дефицита, обращаться к витаминам. И по мнению врачей, некоторые витамины не так безопасны, как кажется.

"Нерегулируемое производство добавок содержит непроверенные ингредиенты и ложные утверждения. Компоненты также могут быть смешаны с загрязнителями, такими как тяжелые металлы, или они могут взаимодействовать с отпускаемыми по рецепту лекарствами и вызвать опасные побочные эффекты", - заявляет доктор Томми Митчелл, семейный врач.

По его словам, компании не всегда отмечают все ингредиенты на этикетке. Соответственно потребители не имеют представления о том, что содержится в приобретенной им добавке.

"Самый лучший способ избежать потенциального вреда - покупать у надежных и авторитетных поставщиков с четким списком ингредиентов", - отмечает врач.

Также Томми Митчелл рассказал, какие витамины являются пустой тратой времени и почему человек всегда должен проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать добавки.

Почему нужно посоветоваться с врачом

"Бывают случаи, когда я рекомендую определенные витамины своим пациентам на основе имеющейся информации. Однако есть и такое, когда необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять их преимущества и как они взаимодействуют с другими лекарствами или методами лечения", - объясняет медик.

Пациенты нуждаются в беспристрастном подходе, чтобы мы узнали как можно больше об этих витаминах, чтобы принимать лучшие решения при определении курса действий по уходу за пациентами.

Что искать в витаминах

Выбирая витамины и диетические добавки, важно исследовать и убедиться, что вы выбираете продукты, содержащие качественные ингредиенты. Кроме конкретных дозировок каждого питательного вещества, указанных на этикетке, целесообразно искать дополнительные компоненты, такие как пробиотики или адаптогены, которые могут помочь оптимизировать ваше здоровье или улучшить усвоение питательных веществ", - советует Митчелл.

Витамины должны быть натуральными и не содержать вредных добавок или синтетических наполнителей. Их эффективность должна быть проверена лабораторией или государственной организацией.

"Подлежащая осмотрительность при покупке витаминов может помочь гарантировать, что вы получите безопасный и полезный продукт без теневых добавок или наполнителей", - объясняет врач.

Витамин Е

Долгое время считали, что витамин Е полезен организму, однако исследования показали, что его необязательно следует принимать.

"Витамин Е практически не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и снижение когнитивных функций, являющихся двумя из наиболее распространенными аргументами добавления этого питательного вещества в рацион", - утверждает Митчелл.

Кроме того, некоторые исследования указывают на потенциальные риски при приеме добавок витамина Е из-за их способности взаимодействовать с определенными заболеваниями и лекарствами.

Таким образом, учитывая отсутствие конкретных доказательств его эффективности и потенциала вреда, возможно, не следует тратить деньги на витамин Е в качестве добавки.

Витамин Е является важным питательным веществом во многих продуктах и жизненно важен для борьбы со свободными радикалами, которые могут повредить клетки.

Сбалансированное питание, богатое природными источниками витамина Е, может принести существенные преимущества для здоровья. Хорошими источниками этого микроэлемента являются миндаль, семена подсолнечника, арахисовое масло, орехи кедровые, авокадо, шпинат и большинство других листовых овощей.

Другие источники включают оливковое и кукурузное масло. Витамин Е находится в пророщенной пшенице. Яйца также могут содержать значительное количество природного витамина Е, если несущие куры здоровы и живут на открытом воздухе.

Витамин К2

"Некоторые добавки, такие как витамин K2 и ниацин, не стоят вашего времени или денег. Витамин K2 содержится в форме MK-4, который полезен тому, что он помогает направлять кальций и другие минералы к месту назначения в организме. Однако прием этого витамина внутрь может повышать риск развития рака предстательной железы или чрезмерного кровотечения из-за чрезмерного производства карбоксилированных белков, зависимых от витамина К", - предостерегает Митчелл.

Витамин К можно извлечь и из продуктов. Им богаты зеленые листовые овощи, такие как капуста, листовая капуста, шпинат и даже горчица. Для взрослых, желающих увеличить потребление витамина К с помощью природных источников, подойдет мангольд, брюссельская капуста и брокколи. Природные источники витамина К содержатся в молочных продуктах.

Ниацин

"Ниацин, также известный как витамин В3, является питательным веществом, которое может помочь поддерживать нормальный метаболизм и здоровье сердечно-сосудистой системы, если его принимать в соответствующих дозах. Однако прием ниациновых добавок может быть связан с рядом рисков", - заявляет Митчелл.

Высокие дозы ниацина связаны с расстройством желудка, повышенным риском кровотечения и повреждением почек. А также нарушением свертывания крови, повреждением печени и снижением чувствительности к инсулину.

"Стоило бы поговорить со своим врачом или фармацевтом перед тем, как принимать любую добавку ниацина, чтобы убедиться, что она безопасна для вас, и определить правильную дозу. Это минимизирует потенциальные побочные эффекты и увеличит эффективность добавки", - уверяет врач.

Есть много природных источников ниацина, которые могут помочь поддерживать оптимальное здоровье. Молочные продукты, яйца, мясо, рыба и птица содержат этот микроэлемент. Также его много в бобовых, орехах, цельном зерне и листовых зеленых овощах.

Витамин А

"Хотя витамин А является важным питательным веществом, необходимым для крепкого здоровья, прием добавок может быть не лучшим способом включить его в свой рацион. Слишком много витамина А может повлечь за собой повреждение печени, сухость кожи, хрупкость костей, а в некоторых случаях - врожденные. пороки", - предостерегает Митчелл.

Употребление чрезмерного количества добавок, которые не нужны вашему организму, также может быть пустой тратой денег, поскольку добавки часто дороже продуктов, в которых содержится этот витамин.

Его много в яйцах, моркови и шпинате. Вместо того чтобы полагаться на добавки как источник питания, обратите внимание на свои диетические потребности и готовьте питательные блюда, содержащие рекомендованные уровни витамина А.