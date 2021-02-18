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Від козаків до Санта-Клауса: українець вражає скульптурами зі снігу

Новость на русском → Черкаси, Четвер 18 лютого 2021 07:03
Від козаків до Санта-Клауса: українець вражає скульптурами зі снігу Житель Черкаської області робить скульптури зі снігу (фото: скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Жителя села Шевченкове Черкаської області Віктора Голуба місцеві прозвали сніговим королем за те, що він сніг перетворює в справжні скульптури. Тому як ніхто інший 67-річний чоловік чекає зими та снігу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вже 40 років він робить снігові скульптури під власним двором. Через це місце стало популярним серед місцевих жителів і людей, які проїжджають повз

Сипучий сніг Віктор зліплює водою. Потім з намочених брил снігу, ніби з пластиліну, він ліпить фігури. При цьому все робить власними руками. Чоловік каже, що для ліплення найкраще підходить температура вище нуля, тоді і сніг змочувати не треба.

Три дні йому знадобилося, щоб виліпити двох запряжених волів з пасажирами на возі. При цьому на жінку він надів намисто з двох кілограмів картоплі, а чоловікові зробив вуса зі шкіри ведмедя.

Віктор Голуб каже, що все придумує сам. У рік кабана він ліпив зі снігу свиней, робив величезних козаків, солоху і Санта Клауса. Сам же майстер зізнався, що мріяв стати скульптором. Він самоучка і творити дива може з чого завгодно.

Житель Черкаської області робить скульптури зі снігу (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Єрусалим несподівано занесло снігом через рясний снігопад. Такого не було вже кілька років.

Ми також писали про те, що в Києві комунальники відмовилися розчищати від снігу дорогу до школи для дітей з вадами зору.

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