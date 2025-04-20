Кэти Перри советуют исчезнуть после полета в космос: "Она потеряла связь с реальностью"

Что известно о критике полета

Кэти Перри совершила полет в космос 14 апреля 2025 года. На борту ракеты NS-31 вместе с ней были Лорен Санчес, Гейл Кинг, Аиша Боу, Аманда Нгуен и Кэрианн Флинн. Одетые в синие комбинезоны, с макияжем и прической новоиспеченные астронавтки выразили большой восторг от полученного опыта.

Тем временем пользователи атаковали дам, особенно популярную певицу. Многим не понравилось, что богачки тратят деньги на всяческие эксперименты в то время, как планета "буквально пылает". Критики назвали полет расточительным и экологически вредным на фоне глобальных экономических проблем.

Как пострадала репутация Кэти Перри

Она подверглась наибольшей критике среди всех участниц. Все из-за поведения после короткого полета. Соцсети запестрели мемами с моментом, где она после приземления выходит из капсулы, поднимает ромашку к небу, а потом драматично падает на колени и целует землю.

Красивые комментарии звезды, что их миссия "всегда была о любви и принадлежности", тоже вызвали неприятие. А реклама будущего тура под кадрами с полета добавила еще больше сомнений относительно ее мотивов.

"Дело не в том, чтобы петь свои песни. Речь идет о коллективной энергии внутри. Это о нас. О том, чтобы создать пространство для женщин в будущем, занимать это пространство и чувствовать себя на своем месте", - говорила о полете Перри.

Кэти Перри с женским экипажем миссии Blue Origin (фото: instagram.com/katyperry)

Эксперт по репутации Эрик Шиффер считает, что артистка таким поведением разрушила свою репутацию. Пытаясь остаться на плаву, она нанесла своему имиджу ущерб, который может быть "за пределами" исправления.

"Кэти вошла в зону не просто карьерного кризиса, а полного уничтожения карьеры - ее бренд теперь ассоциируется с фальшивым феминизмом и провалом", - пояснил он.

PR-специалист назвал Перри "звездой, которая потеряла связь с реальностью". И он не единственный из шоубизнеса, кто негативно высказался о полете. Голливудские коллеги артистки тоже выступили против космической миссии. Среди таких были Эмили Ратаковски, Оливия Уайлд, Оливия Манн, Эми Шумер и Марта Стюарт.

Чтобы восстановить репутацию, эксперт советует Кэти взять годичную паузу.

"Перри следует исчезнуть из публичного пространства, прежде чем она превратится в полноценный мем", - констатировал он.

В прошлом году Кэти спровоцировала волну критики, когда продолжила работу с музыкальным продюсером и композитором Dr. Luke, которого певица Кеша обвинила в насилии. Именно поэтому у многих людей феминистические настроения Перри не вызывали доверия.