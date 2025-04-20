Кэти Перри советуют исчезнуть после полета в космос: "Она потеряла связь с реальностью"

Космическое путешествие Кэти Перри, которое организовала компания Blue Origin, длилась 11 минут и было подано как символ женской силы. Однако вместо восхищения певица столкнулась с волной критики.
Что случилось с репутацией Кэти Перри, подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на DailyMail.
Кэти Перри совершила полет в космос 14 апреля 2025 года. На борту ракеты NS-31 вместе с ней были Лорен Санчес, Гейл Кинг, Аиша Боу, Аманда Нгуен и Кэрианн Флинн. Одетые в синие комбинезоны, с макияжем и прической новоиспеченные астронавтки выразили большой восторг от полученного опыта.
Тем временем пользователи атаковали дам, особенно популярную певицу. Многим не понравилось, что богачки тратят деньги на всяческие эксперименты в то время, как планета "буквально пылает". Критики назвали полет расточительным и экологически вредным на фоне глобальных экономических проблем.
Она подверглась наибольшей критике среди всех участниц. Все из-за поведения после короткого полета. Соцсети запестрели мемами с моментом, где она после приземления выходит из капсулы, поднимает ромашку к небу, а потом драматично падает на колени и целует землю.
Красивые комментарии звезды, что их миссия "всегда была о любви и принадлежности", тоже вызвали неприятие. А реклама будущего тура под кадрами с полета добавила еще больше сомнений относительно ее мотивов.
"Дело не в том, чтобы петь свои песни. Речь идет о коллективной энергии внутри. Это о нас. О том, чтобы создать пространство для женщин в будущем, занимать это пространство и чувствовать себя на своем месте", - говорила о полете Перри.
Эксперт по репутации Эрик Шиффер считает, что артистка таким поведением разрушила свою репутацию. Пытаясь остаться на плаву, она нанесла своему имиджу ущерб, который может быть "за пределами" исправления.
"Кэти вошла в зону не просто карьерного кризиса, а полного уничтожения карьеры - ее бренд теперь ассоциируется с фальшивым феминизмом и провалом", - пояснил он.
PR-специалист назвал Перри "звездой, которая потеряла связь с реальностью". И он не единственный из шоубизнеса, кто негативно высказался о полете. Голливудские коллеги артистки тоже выступили против космической миссии. Среди таких были Эмили Ратаковски, Оливия Уайлд, Оливия Манн, Эми Шумер и Марта Стюарт.
Чтобы восстановить репутацию, эксперт советует Кэти взять годичную паузу.
"Перри следует исчезнуть из публичного пространства, прежде чем она превратится в полноценный мем", - констатировал он.
В прошлом году Кэти спровоцировала волну критики, когда продолжила работу с музыкальным продюсером и композитором Dr. Luke, которого певица Кеша обвинила в насилии. Именно поэтому у многих людей феминистические настроения Перри не вызывали доверия.
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