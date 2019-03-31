Скандал на виборах: у Києві вивісили карту України без Криму

Вибори президента України вже закінчилися, вони проходили з 8:00 до 20:00. Сьогодні, 31 березня, у столичній школі №276, яка знаходиться за адресою вул. Сержа Лифаря, 14, в актовому залі на сцені висіло велике зображення України без Криму. Про це йдеться в повідомленні групи "Захисти свій голос" в Facebook.

У групі зазначили, що на цей інцидент повинні звернути увагу правоохоронні органи і покарати винних.

Фото: facebook.com/zahysty.holos

Користувачі мережі також відреагували на це.

"Вони, нещасні, не знають географії. Мабуть, географічка в декреті!";

"Звільнити директора, нехай шукає роботу в Рашці";

"Раніше, при СРСР діти, які закінчували школу, були грамотніше, ніж батьки. Зараз - навпаки";

"Ну і де цей директор школи, чому вони вчать дітей?!".

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що сьогодні, 31 березня, вибори президента 2019 вже відзначилися багатьма курйозними випадками в різних куточках України. Так, у місті Рівному чоловік шукав прибульців, а в Дніпропетровській області "специальнми сейфами для зберігання бюлетенів стали холодильник і каструля.

Ми також писали про те, що онук Петра Порошенка наступив на бюлетень і трохи не порвав його. Ця курйозна ситуація потрапила на відео.

Раніше повідомлялося про те, що як голосують на виборах президента політики і чиновники України, включаючи Уляну Супрун, Олега Ляшка, Володимира Зеленського та інших.