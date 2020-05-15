У Києві масово здають в оренду ларьки: за скільки можна зняти

Ларьки у Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві після полегшення карантину з'явилася маса пропозицій по оренді торгових точок

У Києві після відновлення роботи непродовольчих магазинів і кафе, перукарень і салонів краси, ларьків, яток та МАФів помітно збільшилася кількість пропозицій по оренді та знизилися ціни на об'єкти комерційної нерухомості.

Від 12 травня у столиці офіційно стартував перший етап ослаблення карантинних обмежень, але на практиці таке можна було спостерігати в різних районах міста навіть раніше. Ряд власників дрібного бізнесу пропонували киянам каву та різноманітні випічки з бургерами і шаурмою в "будках" ще до травневих свят.

Для багатьох карантин помітно познався на гаманцях, але люди за два місяці "зголодніли" за звичним життям із кіосками і манікюрними салонами на кожному куті, як було до коронавірусу. Зараз заклади знову працюють, але за новими правилами: дистанція, маски, винос, попередні записи.

Хоча деяких ФОПівців карантин змусив згорнути бізнес, інші поспішають відновити діяльність. На популярному сайті оголошень можна побачити помітне збільшення пропозицій щодо оренди торгових точок. Ціни на них істотно нижче, ніж раніше, до введення обмежень.

На ресурсі OLX.ua у розділі комерційна нерухомість з'явилися десятки нових всіляких пропозицій, що датуються 15 травня (від місця в салонах і МАФів із перукарнями до офісів та великих open-space).

Ось лише деякі приклади:

Охочим облаштувати бізнес в історичній частині Подолу пропонують орендувати приміщення під офіс (25 квадратних метрів) з ремонтом і двома кабінетами на вулиці Ярославській за три хвилин від станції метро Контрактова площа за ціною 10,5 тисяч гривень.

У центрі Києва можна зняти великий офіс на 67 "квадратів" в Царському будинку на вулиці Антоновича (Горького) біля метро Пл. Льва Толстого. Ціна питання - 21 тисяча гривень (без комуналки). Власник пропонує надати знижку на час карантину.

На Голосіївському (проспект Науки, біля метро Деміївська) під open-space пропонують величезне приміщення з меблями на 140 кв.м на комерційних умовах за вартістю 20 доларів на "квадрат". Загалом це виходить близько 77 тисяч гривень.

Open space на Подолі на вулиці Спаська (близько Контрактовій площі) можна зустріти за 45 тисяч гривень - це приміщення під офіс площею 62 квадратних метрів в старовинному двоповерховому будинку.

На Позняках на лівому березі столиці на вулиці Драгоманова величезне приміщення на 140 "квадратів" здають за 30 тисяч, але обіцяють можливість торгу. Раніше там був медичний центр.

Біля метро Почайна (колишня Петрівка) здають нежитлове приміщення площею 74 "квадрата" з усіма зручностями та ремонтом під будь-який вид бізнесу з орендною ставкою 45 тисяч гривень.

Орендувати МАФ - новий павільйон площею 36 кв. м (приміщення 3 на 12 метрів) - під магазин, фаст-фуд, пекарню, ломбард, магазин пива біля центрального залізничного вокзалу можна за 40 тисяч гривень.

Ларьок з кавою і перукарнею з манікюрним салоном - павільйон на 30 "квадратів" - біля ВДНГ на вулиці Васильківська пропонують орендувати навіть частинами: 20 тисяч за 13 кв. м і 25 тисяч за 17 кв. м.

Майстрів нарощування вій та татуажу заманюють орендувати робоче місце з кушеткою, меблями та іншим обладнанням у приміщенні в центрі міста за ціною від 75 гривень на день.

В спальному районі на Солом'янці пропонують в студії місця для перукаря - від 350 гривень за зміну, майстрам манікюру і бровистам за ціною 3 тисячі за 15 днів.

На Либідській біля метро можна орендувати перукарське крісло в діючому салоні - вартість 450 гривень за зміну.

В новому ЖК здають в суборенду приміщення площею 61,5 "квадрата" під шоу-рум, виставковий зал за ціною 400 гривень за 1 кв. м. Тематика торгової точки: штори, підлогові покриття, шпалери, двері, меблі, ремонт, будівництво.

Раніше повідомлялося, що в київській мерії не поспішають відкривати торгово-розважальні центри під час карантину. За словами заступника голови КМДА, причиною є те, що в них складно забезпечити санітарно-епідеміологічну безпеку.

Автор: Володимир Костирін