У Києві мати задушила маленьку дочку ременем для одягу

У Києві 24-річна жінка скоїла вбивство власної дитини. Вона задушила ременем дворічну доньку.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва на Facebook.

Як все сталося

За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи в будинку за місцем проживання, заподіяла смерть своїй дворічній дитині. Прибулі в квартиру медики констатували смерть дівчинки через удушення ременем для одягу.

Зараз вбивця дитя затримана в порядку ст. 208 КК України. Горе-мати зізналася у скоєному.

Прокуратура взялася за справу

Прокуратура взяла на контроль досудове розслідування за фактом вбивства матір'ю своєї дитини.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом'янської окружної прокуратури Києва розпочато досудове розслідування за фактом вбивства матір'ю своєї дитини.

Наразі вирішується питання з приводу повідомлення затриманій про підозру за п.2 ч. 2 ст. 115 КК України та обрання запобіжного заходу. В рамках слідства за участю ювенальних прокурорів проводяться всі необхідні слідчі дії по встановленню причин і обставин цього злочину.

Мотиви жінки поки невідомі.