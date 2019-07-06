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У Києві чоловік стрибнув з Мосту закоханих на дорогу: усі подробиці

STYLERЖиття    06.07.2019 - 11:58
У Києві чоловік стрибнув з Мосту закоханих на дорогу: усі подробиці
У Києві чоловік стрибнув з Мосту закоханих на проїжджу частину (фото: pixabay.com)

Чоловік вирішив звести рахунки з життям, стрибнувши з моста

У Києві чоловік покінчив життя самогубством. Трагедія сталася у центрі столиці - на Парковому мосту, який багато хто знає, як Міст закоханих. Чоловік стрибнув прямо на центр проїжджої частини. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався сьогодні, 6 червня, вранці близько 8 ранку. За даними правоохоронців, загиблому на вигляд близько 40 років. На місце трагедії прибула його родичка, але через стресовий стан не змогла прокоментувати те, що трапилося.

У Києві чоловік стрибнув з Мосту закоханих на дорогу: усі подробиці

У Києві чоловік стрибнув з Мосту закоханих на проїжджу частину (фото: kiev.informator.ua)

На місце скоєння суїциду приїхала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Причини та деталі інциденту встановлюються.

У Києві чоловік стрибнув з Мосту закоханих на дорогу: усі подробиці

У Києві чоловік стрибнув з Мосту закоханих на проїжджу частину (фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що в Києві чоловік у стані алкогольного сп'яніння вирішив покінчити з життям після того, як посварився з матір'ю і дівчиною. Він зістрибнув з мосту Метро в Дніпро, але вижив і самостійно вибрався з річки. При цьому він не отримав жодних травм.

Раніше повідомлялося про те, що в селі Мирне Київської області вчитель скоїв суїцид через звинувачення у педофілії. Чоловік повісився в лісі, який знаходиться біля села. Батьки п'ятьох його учнів написали заяву в поліцію про те, що він винен в розбещенні дітей.

Ми також писали про те, що в Херсонській області 9-річна дівчинка покінчила життя самогубством. Батьки виявили мертве тіло дитини у ванній кімнаті.

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