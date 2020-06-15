У Києві поліція побила аспіранта КНУ: з'явилася реакція навчального закладу

У Києві під будівлею суду поліція побила активістів (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В КНУ побиття активістів порівняли з подіями Революції Гідності

У Києві, під будівлею Шевченківського районного суду поліція побила ветерана АТО та аспіранта Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександра Кир'якова. Також силовики застосували силу до дівчини активіста Стерненко – Наталії Усатенко.

Як розповів Сергій Стерненко під час перерви у судовому засіданні, Кир'якова співробітники правоохоронних органів били ногами.

"Кир'якова – хлопця, який захищав нас на сході та є ветераном російсько-української війни – побили беркута. Саме він на тому фото, де беркутівці його лежачого луплять ногою", - розповів Стерненко і заявив, що жертвою правоохоронних органів стала його дівчина.

"Цікаво, яку загрозу могла створити моя дівчина Наталя Усатенко для деяких беркутівців, які крутили її силою? Так само, яку загрозу міг нести чоловік, що лежав на землі і його беркутівці лупцювали ногами?" – сказав активіст.

Поліція побила ветерана АТО та аспіранта КНУ Олександра Кир'якова (Фото: Радіо Свобода)

На факультеті, де працює Олександр Кир'яков, відреагували на побиття і порівняли дії поліції з побиттям демонстрантів під час Революції Гідності.

"Сьогодні, 15 червня 2020 року, під час акції протесту біля Шевченківського районного суду поліція застосувала надмірну фізичну силу, завдавши пошкодження аспіранту історичного факультету, учаснику бойових дій Кир'якову Олександру Євгеновичу. Таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника і ветерана війни за незалежність не вкладається в рамки здорового глузду. Боляче констатувати, що деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Гідності - і те, якою трагедією обернулася насильницькі дії їх попередників проти демонстрантів у 2013-2014 роках. Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які щодня вбивають наших захисників на Східному фронті. Ми сподіваємося, що заява керівника ГУ поліції Києва А. Крищенко про відсторонення "завзятих" поліцейських і початок службової перевірки дасть реальні результати, а не буде банальним окозамилюванням громадськості", - сказано в повідомленні історичного факультету Київського національного університету на сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під будівлею суду в Києві сталася бійка.

А також ми повідомляли про те, що через побиття активістів під будівлею суду відсторонили двох поліцейських від роботи.

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Автор: Анна Шиканова