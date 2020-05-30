В Києві скоро відкриють пляжі: названа дата та умови

У Києві пляжі відкриють після того, як проведуть лабораторні дослідження, для яких необхідне підвищення температури води до +18 градусів. При цьому пляжі будуть доступні для відвідування, але купатися у водоймах поки не можна. Коли з'явиться офіційний дозвіл, розповіли в повідомленні комунального підприємства "Плесо" Facebook.

"Відкриття столичних пляжів станеться тоді, коли температура води у водоймах складе не менше 18 градусів. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 140 по санітарним нормам і правилам, саме такою повинна бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод і відкриття купального сезону", - йдеться в повідомленні.

Госпродпотребслужба та Управління з надзвичайних ситуацій КМДА обстежують 14 пляжних зон столиці, зокрема, дна водойм та питну воду. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться достатня температура. За результатами — пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.

"Тобто знято заборону на відвідування пляжів та зони відпочинку, проте сезон купання стартує тільки, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти. Про це буде повідомлено додатково", - додали в "Плесо".

Нагадаємо, в рамках пом'якшення карантину київська влада заявила про відкриття з 1 червня шкіл, ТРЦ і фітнес-центрів, пляжі та зони відпочинку біля води в списку не значилися.

Також РБК-Україна писало, що купальний сезон в Києві, попри рішення КМДА про відкриття пляжів з 1 червня, затримається. Названа попередня дата відкриття купального сезону.