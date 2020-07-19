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У Києві біля Пішохідного мосту сталася масштабна ДТП: відео інциденту

Київ, Неділя 19 липня 2020 20:30
У Києві біля Пішохідного мосту сталася масштабна ДТП: відео інциденту
ДТП в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві на Набережній сталася серйозна ДТП

Сьогодні, 19 липня, у Києві на Набережній сталася масштабна ДТП недалеко від Пішохідного мосту. Про жертви і постраждалих, а також будь-які подробиці, поки нічого невідомо.

Учасниками інциденту стали чотири автомобілі, три з яких були припарковані на тротуарі, а один був на проїжджій частині. Це видно на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

Масштабна автопригода сталася на Набережній, поблизу із Пішохідним мостом. Деталі встановлюються.

Опубліковано Київ Оперативний Неділю, 19 липня 2020 р.

ДТП в Києві сталася біля Пішохідного мосту (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у центрі Києва водій евакуатора відкрив вогонь по автомобілю BMW. Інцидент стався на Хрещатику близько 20:05. Евакуатор підрізав BMW, а після цього стажист на евакуаторі показав непристойний жест. Крім того, інший водій в евакуаторі почав стріляти по авто.

Раніше п'яний водій Mercedes влаштував масштабну ДТП під Києвом. Аварія сталася на Старообухівській трасі. Водій Mercedes вилетів на зустрічну смугу, і зіткнувся з автомобілем Hyundai, в якому їхали 5 пасажирів.

У Hyundai відразу ж загинула дружина з чоловіком, а також їх дочка. Двох хлопчиків відвезла швидка допомога. Надалі одна дитина померла у лікарні. Після аварії очевидці хотіли влаштувати самосуд над водієм Mercedes. Коли він пройшов алкотест, то в його крові виявилося 1,37 проміле алкоголю.

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