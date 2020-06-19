У Києві виник конфлікт через будівництво: поліція почала зачищати мітингувальників (відео)

У Києві стався конфлікт між мітингувальниками, місцевими жителями та поліцією. В мережу потрапило відео, на якому видно, що співробітники правоохоронних органів накинулися на людей.

Конфлікт виник між жителями Русанівських садів і співробітниками поліції в п'ятницю, 19 червня. Місцеві жителі заблокували проїзд будівельної техніки і як пояснив журналіст Сергій Гришин на своїй сторінці в Facebook, люди не протестують через будівництво в цілому.

"Це Русанівські сади зараз. Місцеві жителі не пропускають будівельну техніку. А поліція розчищає для будівельників проїзд. Важливо розуміти. Люди не проти будівництва мосту на Троєщину. Будівництву нічого не заважає. Вони проти того, щоб з мосту зробили з'їзди на Центральну Садову. Але місцева влада хоче інакше. Через те, що з'їзд на Сади, це можливість поставити там черговий ЖК. Також ще один з'їзд запланований на Горбачиху (це теж Сади, але біля води). Там взагалі у проєкті генплану до 2025 року немає урочища, а тільки багатоповерхівки від Ніконова", - написав Гришин і опублікував відео зачистки жителів поліцією.

У коментарях до відео користувачі відзначили, що немає нічого поганого в тому, що на Русанівських садах побудують нові дороги та нові будинки. Однак з'ясувалося, що в генпланах відсутня інформація про нові дитячі сади, школи і паркування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові охоронці жорстоко побили хлопця.

А також розповідали про те, що у Києві підлітки нападають на людей, а поліція не діє.