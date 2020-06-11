У Києві "зоряний" дантист із колишньою дружиною не поділили дітей: деталі скандалу

У Києві відомий дантист із колишньою дружиною після розлучення ніяк не можуть поділити дітей. Сімейні пристрасті супроводжують часті приїзди поліції, а жінка стверджує, що екс-чоловік її бив, переслідує, загрожує батькам і відібрав у неї синів.

Клієнтами Артура Акопяна є успішні люди та зірки українського шоу-бізнесу. Про це передає "Обозреватель".

За словами Ліни, вона розлучилася з ним у 2017 році після 17 років шлюбу через постійні зради - нібито чоловік фактично жив на дві сім'ї.

Жінка боялася оголосити Артуру про своє рішення розірвати шлюб, але він "заманив її до себе під приводом, що потрібно поговорити і якось мирно домовитися". Після цього її чоловік жорстоко побив, виривав волосся і порізав руки ножем, а також змусив зателефонувати адвокату і сказати про відкликання заяви про розлучення. Однак перед приходом додому старшого сина вони разом вирішили, щоб не лякати хлопчика, щоб Ліна вмилася і переодяглася.

"Під час того, як він знущався наді мною, моя подруга подзвонила. Вона знала, що я поїхала сюди і переживала, що не відповідаю на дзвінки. Артур підняв трубку, подруга почула мій крик про допомогу і викликала поліцію", - зазначила вона.

Коли прийшов син, то він не звернув уваги, що мама в іншому одязі. Слідом за ним до квартири зайшла поліція.

"Це налякало сина. Тим більше батько сказав, що я хочу посадити тата у в'язницю. Закривавлену футболку він не віддав. Син відмовився їхати, а мене повезли у відділення, де я написала заяву про побиття і зґвалтування, мені дали направлення на судмедекспертизу", - додала Ліна.

Пізніше пара все ж таки розлучилася, але Артур, за словами жінки, змусив її забрати заяву з поліції.

Також Ліна розповіла, що старшого сина екс-чоловік їй не віддав, а ще й молодшого забрав до себе і не повертає. При цьому налаштовує хлопчиків проти матері.

Ліна з молодшим сином (Фото з особистого архіву / obozrevatel.com)

"У нас є постанова суду, що до прийняття рішення, з ким буде жити син, ми можемо бачитися з ним 50 на 50. Все так і було. Але 8 березня він узяв його на один день і більше не повернув, сказав, що йому вже п'ять років і син повинен жити з чоловіками. А якщо я буду забирати, то череп мені проломить. Погрожував і моїм батькам теж", - каже Ліна.

Ювенальна поліція, яка приїжджала до Артура, тільки розводить руками, оскільки діти кажуть, що хочуть залишитися з батьком.

Зараз проти Акопяна відкрито провадження за ст. 382 - невиконання рішення суду, але "справа не рухається". Фото: obozrevatel.com

Водночас сам Артур запевняє, що колишня дружина говорить неправду і шантажує його.

"Вона виставляє себе в ролі жертви, а батько - варвар. Мені не подобається все, що відбувається, це мені неприємно. Старшому синові 14 років, він читає все в інтернеті... Тепер до нас додому постійно приїжджає поліція, стукає в двері, діти лякаються. Вона каже, що дітей б'ю... Вона займається здирництвом. Яким? Це окрема розмова. Загнала нас в кут", - сказав Акопян.

Ліна та Артура Акопян (Фото з сімейного архіву / obozrevatel.com)

Раніше ми писали про те, що нещодавно київський депутат жорстко побив дружину до синців, але свою вину він заперечує.

Також повідомлялося, що в Україні 42 тисячі дітей повернули з інтернатів у проблемні родини, нічого не перевіривши.