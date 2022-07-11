Кияни просять відновити роботу двох станцій метро: що кажуть у метрополітені

У Києві станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" з початку війни продовжують залишатися закритими для пасажирів. Потяги метро не зупиняються на цих станціях, тому пасажири змушені користуватися найближчими зупинками.

На сайті Київради з’явилася петиція із вимогою відкрити ці станції та вузла пересадки між ними.

Зокрема, зараз станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" працюють лише як укриття. Також тут часто проводять зустрічі та закриті концерти.

Автор петиції Сергій Івах написав, що київський метрополітен - це громадський транспорт, який повністю має працювати за своїм прямим призначенням.

"Там не повинно бути різних концертів чи задоволення чиїхось забаганок. Припинення роботи пересадного вузла між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" та самих станцій створює багато незручностей, треба робити дві пересадки, а це зайва трата часу та зайві рухи", - написав Івах.

Станом на 11 липня петицію підтримали лише 349 осіб.

Підписати петицію можна за посиланням.

Окрім того, керівництво Київського метрополітену не називає офіційних причин і не каже, коли станції можуть розпочати роботу.

Додамо, що також часто кияни і гості міста все частіше скаржаться на те, що у дні, коли на цих станціях організовують концерти, туди неможливо потрапити людям, навіть коли лунає сигнал повітряної тривоги.

У Київському метрополітені повідомили, що не мають відношення до проведення концертів, а також інших заходів на станціях "Хрещатик" та "“Майдан Незалежності". У цьому випадку підземка лише надає свій майданчик.

"На час військового стану підприємство виконує виконавчі функції. Повноцінну роботу всіх станцій та пересадочних вузлів метрополітену буде відновлено після отримання відповідного доручення", - повідомив сайту "Сьогодні" начальник управління стратегічних комунікацій КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.