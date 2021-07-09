Під Києвом чоловік кілька годин знущався над жінкою: зв'язав, бив і ґвалтував

У Броварах Київської області чоловік кілька годин знущався з жінки, яку запросив до себе в гості. Після скоєння злочину він спробував втекти, але його встигла затримати поліція.

За словами поліції, 22-річна мешканка Києва зателефонувала в управління і повідомила про те, що її побив і зґвалтував знайомий. Напередодні вона приїхала до нього в гості, він запросив її в будинок. Там він накинувся на жінку, зв'язав їй руки та ноги, почав бити, а потім зґвалтував.

Через кілька годин вона змогла звільнитися і зателефонувати в поліцію.

На місце події прибули патрульна поліція, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

41-річний житель міста Бровари, який підозрюється у скоєнні злочину, перебував удома. Однак, побачивши поліцію, він спробував сховатися, але загін оперативного реагування патрульної поліції його швидко затримав.

"Слідчі Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили про підозру за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Броварським районним судом Київської області було обрано запобіжний захід-утримання під вартою без права внести заставу", - сказано в повідомленні поліції.

Крім того, з'ясувалося, що на розгляді в Броварському суді вже є два обвинувальні акти на цю людину за кримінальними правопорушеннями, які були здійснені раніше – за ч.2 ст. 187 (розбій) і за ч. 3 ст. 357 (викрадення) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція