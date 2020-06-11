У київських електричках цинічно ігнорують карантин: з'явилося шокуюче фото

В мережі опублікували показове фото з приміського поїзда
Після третього етапу ослаблення карантину в Україні люди практично розслабилися і ігнорують основні правила карантину. Наприклад, в електричці, яка слідує за маршрутом Київ-Ніжин, практично на всіх людях відсутні захисні маски.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Тетяна Висоцька, вона і опублікувала підтверджує фото.
"Електричка Київ-Ніжин. Як тобі таке, коронавірус? І це так у всіх приміських поїздах. Одна хвора людина в такій штовханині - і пів вагона через 7-14 днів відчує симптоми, або продовжать поширювати вірус безсимптомно", - написала під знімком Тетяна.
Як дотримуються карантину у електричці Київ-Ніжин (фото: facebook.com/ukrainews)
В коментарях українці висловили свою думку від побаченого фото. Одні вважають, що потрібно надягати маску, інші впевнені, що в ній неможливо дихати.
Зазначимо, що за останню добу випадки коронавірусу в українців колосально зросли. Всього інфікованих на 11 червня 689 осіб.
Як ми раніше писали, у Києві можуть повернути жорсткі карантинні обмеження через рекордне зростання хворих за останню добу.
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Автор: Людмила Жукова