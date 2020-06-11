ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У київських електричках цинічно ігнорують карантин: з'явилося шокуюче фото

STYLERЖиття    11.06.2020 - 12:52
У київських електричках цинічно ігнорують карантин: з'явилося шокуюче фото
У приміських поїздах порушують карантин (колаж РБК-Україна, фото Тетяна Висоцька)

В мережі опублікували показове фото з приміського поїзда

Після третього етапу ослаблення карантину в Україні люди практично розслабилися і ігнорують основні правила карантину. Наприклад, в електричці, яка слідує за маршрутом Київ-Ніжин, практично на всіх людях відсутні захисні маски.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Тетяна Висоцька, вона і опублікувала підтверджує фото.

"Електричка Київ-Ніжин. Як тобі таке, коронавірус? І це так у всіх приміських поїздах. Одна хвора людина в такій штовханині - і пів вагона через 7-14 днів відчує симптоми, або продовжать поширювати вірус безсимптомно", - написала під знімком Тетяна.

У київських електричках цинічно ігнорують карантин: з'явилося шокуюче фото

Як дотримуються карантину у електричці Київ-Ніжин (фото: facebook.com/ukrainews)

В коментарях українці висловили свою думку від побаченого фото. Одні вважають, що потрібно надягати маску, інші впевнені, що в ній неможливо дихати.

  • А де ви бачили коронавірус... звичайний грип, а смертність менша, ніж у попередніх роках, перестаньте лякати людей.
  • При температурі 20 градусів вірус гине, а там цілих 40.
  • Я задихаюсь у масці. Спека.
  • Воно то так, люди 2-3 місяці по селах сиділи, але треба працювати і переміщатись якось треба.

Зазначимо, що за останню добу випадки коронавірусу в українців колосально зросли. Всього інфікованих на 11 червня 689 осіб.

Як ми раніше писали, у Києві можуть повернути жорсткі карантинні обмеження через рекордне зростання хворих за останню добу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київкарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся