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У київському хостелі на час карантину можуть поселити безкоштовно

STYLERЖиття    27.03.2020 - 09:01
У київському хостелі на час карантину можуть поселити безкоштовно
Хостел Adagio hostel знаходиться в 5 хвилинах від станції метро Лісова

Для готельного бізнесу сьогодні не найкращі часи

Один зі столичних хостелів в Дарницькому районі міста - “Adagio hostel” – запропонував на час карантину безкоштовно розмістити медиків та працівників інших важливих підприємств, які проживають в передмісті Києва та мають складнощі дістатись на роботу через скасування міжміського автобусного сполучення.

Так, з 18 березня в рамках запобігати поширенню коронавірусу по всій державі припинено внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. Відтак, Київ і уся країна зіштовхнулася з викликом, як ефективно працювати в нових реаліях.

Днями керівництво хостелу звернулося до Київської міської державної адміністрації та Головного управління ДСНС в Києві з пропозицією розмістити близько 40 осіб.

“Наша команда розуміє виклики, з якими зіштовхнулася столиця у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Ми також розуміємо важливість не лише адміністративних заходів, а й соціальної відповідальності кожного з нас”, - йдеться у зверненні керівництва хостелу до міської влади. Хостел знаходиться за 5 хвилин від станції метро Лісова. Окрім восьми- та шестимісних кімнат у хостелі є і трьо- та двомісні номери. До того ж, там уже проживають лікарі, які разом з персоналом проводять регулярні дезінфекції. За їхніми порадами були закуплені дезінфікаційні засоби та прописаний графік обробки приміщень.

Безкоштовно розміщувати у своїх номерах медиків уже погодилися й окремі готелі. Для готельного бізнесу сьогодні не найкращі часи – туристів у Києві немає. Тож номери пустують. Але одна справа – закрити їх, як мінімум до червня, і розпустити співробітників у неоплачувані відпустки. А інша – дати ночівлю людям, яких потребує місто та проявити свою соціальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів продовжив карантин в країні ще до 24 квітня. Але є висока ймовірність, що не лише Великдень, а й травневі свята українці вимушені будуть сидіти по домівкам.

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