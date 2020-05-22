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У київському готелі народжених для іноземців дітей стало ще більше: новий поворот у скандалі

STYLERЖиття    22.05.2020 - 08:32
У київському готелі народжених для іноземців дітей стало ще більше: новий поворот у скандалі
Немовля (ілюстративне фото: freepik.com)

Немовлят досі не можуть забрати батьки-іноземці через карантин

В Україні спалахнув гучний скандал у зв'язку із захистом прав народжених методом сурогатного материнства немовлят, які перебували в київському готелі "Венеція". Близько 50 малюків не могли забрати батьки-іноземці через карантин і закриті кордони.

Всі діти з'явилися на світ у клініці "Біотех". Керівництво медустанови опублікувало відео про немовлят, які "застрягли" в готелі. Після цього ситуація набула широкого розголосу, і омбудсмен Людмила Денисова звернулася до поліції, МОЗ і Мінсоцполітики з вимогою терміново відреагувати.

Пізніше власник клініки сурогатного материнства Альберт Точиловський зізнався, що відеоролик якраз і знімали для того, щоб в умовах карантину в Україні іноземцям дозволили потрапити в країну і забрати дітей. Він заявив, що після розголосу багато країн передали ноти українському МЗС, щоб відомство могло втрутитися і посприяти розв'язанню питання.

Як стало відомо зараз, насправді за тиждень немовлят, народжених українками для громадян інших держав, стало ще більше.

Так, в київському готелі містяться вже 70 малюків, і їх досі не можуть віддати іноземцям - законним батькам.

Як розповіла уповноважена ВРУ з прав людини Денисова у своєму Facebook, дітей змогли забрати лише кілька пар, а решта чекають на дозвіл на виїзд з України.

Омбудсмен уточнила, що громадянам Іспанії та Китаю оформили всі необхідні документи і тепер сім'ї чекають дозволу виїхати з України.

Денисова зазначила, що батьки всіх 70 дітей є громадянами Китаю, Німеччини, Італії, Франції, Болгарії, Румунії та США.

Відео: Денисова розповіла про ситуацію з дітьми, народженими українками для іноземців

Як пише ТСН із посиланням на директора репродуктивної клініки, за минулий тиждень народилося ще 20 дітей від сурогатних матерів. Тобто станом на 21 травня в Україні вже понад 70 немовлят чекають своїх іноземних батьків.

Також з'явилися кадри зустрічі біологічних батьків зі своїми новонародженими дітьми.

Відео: Кількість немовлят в київському готелі стало ще більше - дітей змогли забрати лише кілька іноземних сімей

Раніше омбудсмен Людмила Денисова заявила, що через карантин в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців.

Також ми писали про те, що наприкінці серпня з Києва в Китай злочинне угруповання вивезло близько 150 немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями. До організації причетні керівники однієї зі столичних репродуктивних клінік.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України скандалпреступленияматеринство
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