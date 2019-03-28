Кличко прибрав незаконні газові заправки, тому Києву НП не загрожує, - блогер про вибух у Кропивницькому

Мер Києва Віталій Кличко прибрав всі нелегальні газові заправки в місті, так що НП, подібно Кропивницькому, Києву не загрожує. Про це заявив політичний блогер Михайло Шнайдер в соціальній мережі Facebook.

"Мабуть, багато хто вже чув, що вчора у Кропивницького вибухнула газова заправка. Постраждало три людини, слава Богу, всі живі. За однією з версій ДСНС, причина – порушення правил безпеки. Зрозуміло, що газова заправка – це об'єкт підвищеної небезпеки. І за нею повинні пильно стежити всілякі служби. Пам'ятаю, на Шулявці поруч з мостом теж була газова заправка. Так, журналісти підрахували, що, якщо трапиться НП, вибухова хвиля від неї докотиться до Повітрофлотського мосту. Уявляєте масштаби катастрофи?" – задався питанням блогер.

Вибух у Кропивницькому (фото: facebook.com/Mihail Shnayder)

За його словами, проблема полягає в тому, що оформити всі дозволи на газову заправку (адже це небезпечний об'єкт, і він повинен перебувати на великій відстані від житлових будинків) дійсно складно.

"От і працюють тисячі заправок по всій Україні за невеликий відкат, на свій страх і ризик. Плюс до всього – не платять податки в бюджет. Ну а в Києві ситуація з газовими заправками набагато краща, ніж по всій країні. Пару років тому я особисто бачив, як Кличко перевіряв демонтаж газової заправки на Григоренка. Проїжджав мимо, зупинився, дізнався подробиці. На той момент, а це був 2017 рік, в місті було 236 нелегальних газових заправок. Частина з них отримали дозволи і стали законними, а близько двох сотень демонтували. Тобто мінус 200 меганебезпечних об'єктів у Києві", – підкреслив Шнайдер.

Він вважає, що заслуга в тому, що в Києві таких НП не виникає, належить меру столиці.

"Товариші, які заправляються газом, мені днями розповіли, що залишилися тільки легальні заправки. На них заправники гордо вивішують дозволи. І це, безумовно, заслуга Віталія. Особисто я категорично проти того, щоб у місті були нелегальні газові заправки. Адже вони потенційно небезпечні. А це вже питання нашої спільної безпеки. Сподіваюся, що недавній випадок у Кропивницького буде тільки поодинокою НП. І дуже добре, що в Києві це питання повністю вирішено", – резюмував Михайло Шнайдер.

Нагадаємо, що у Кропивницькому 27 березня прогриміло кілька сильних вибухів, причиною яких стало загоряння трьох цистерн з газозаправочным обладнанням на автомобільній стоянці.