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Кліматолог попередила про погоду в Україні влітку: готуйтеся до посухи і шквалів

STYLERЖиття    25.05.2020 - 11:52
Кліматолог попередила про погоду в Україні влітку: готуйтеся до посухи і шквалів
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні цього літа відзначиться різкими перепадами температур і атмосферних фронтів

Погода в Україні влітку, за попередніми прогнозами метеорологів, принесе українцям ряд незручностей і неприємностей. Спека і посуха, які будуть змінюватися грозовими зливами з градом і шквалами - всі ці "сюрпризи" готує природа для українців цього літа.

За словами географа-метеоролога Віри Балабух, літня погода буде відрізнятися різкими змінами синоптичної ситуації, пише Obozrevatel. Перепади температур будуть особливо сильними в перший місяць літа.

"Ми будемо спостерігати різкі зміни погоди, як кажуть, день - у майці, день - у фуфайці. Особливо це стосується червня. Ось зараз холодний травень, але в останні дні вже почнеться літо і температура повітря буде +25...+30 градусів", - сказала Балабух.

Також літо 2020 відзначиться дефіцитом опадів, але одночасно можливі періоди з сильними зливами, градом, шквалами та грозами.

"Поки за даними, які дають міжнародні прогностичні центри, очікується, що у нас і надалі літо має бути теплим і посушливим. Так як це відбувалося протягом весни, за винятком травня", - зазначила метеоролог.

Періоди сильної спеки можуть тривати кілька днів, а середня річна температура може бути вище, ніж на початку цього століття.

Цікаво, що такі погодні сюрпризи українцям почала підносити погода вже в кінці травня. Так, в Донецькій області випав град, який усіяв землю білим покривалом, схожим на сніг.

А ось синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

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Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Погода
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