Кава: цікаві факти про найпопулярніший напій на землі

Кава (ілюстративне фото)

Топ найцікавіших фактів про каву - в матеріалі Styler

Хтось не може жити без чашки чорної кави вранці, дехто любить випити еспресо після обіду, хтось віддає перевагу чашечку капучино або фраппе під час робочої перерви. Але одне точно – з кожним днем кава стає дедалі популярнішим напоєм. За даними Міжнародної організації з кави (ICO) прогнозується, що цього року споживання кави складе понад 160 млн мішків.

31 серпня і 1 вересня на ВДНГ каву питимуть літрами, адже саме у ці дні тут відбудеться Кава Квест Фест. Організатори обіцяють: на відвідувачів чекає чимало цікавинок, а поки знайомимо вас з цікавими фактами з історії кави.

Кава – це вишня

Ні, ми не будемо стверджувати, що кожного ранку ви заварюєте у турці ягоди, проте фрукти, з обсмаженого насіння яких готується кава, дійсно називають кавовою вишнею. Якщо розкусити таку вишеньку, всередині знайдеться дві кісточки – це і є майбутня кава.

Більше того, спочатку люди вживали кавові ягоди в їжу, а вже згодом з них почали готувати напій. До речі, кава досі збирається вручну. За день одна людина може зібрати до 7 кошиків кавових ягід загальною вагою до 700 кг.

Кава (ілюстративне фото)

Каву можна не лише пити, але і їсти

Кава не завжди тільки напій: з неї роблять енергетичні батончики, десерти або дрібні солодощі. Деякі компанії навіть використовують залишки кавової ягоди для виготовлення борошна. З нього роблять солодкі тістечка, хліб, шоколад тощо.

Кава (ілюстративне фото)

Найдорожча у світі кава – з випорожнень

Найдорожча кава проходить через кишечник тварин і має назву «лювак». Отримують її завдяки переварюванню кавових ягід тваринами. Виготовляється така кава з випорожнень азіатської пальмової ціветти або слона. Півкілограмовий пакет зерен, що пройшли через травний тракт тварин, коштує до 700 доларів – це найдорожча кава у світі.

Кава (ілюстративне фото)

Кава корисна для здоров'я

Звичайно у розумних межах. Напій багатий антиоксидантами, які захищають клітини від токсинів, хімікатів і запалення. Дослідження, яке було надруковано в журналі Annals of Internal Medicine, довело, що споживання до трьох чашок кави у день знижує ризик смерті від декількох найпопулярніших хвороб у світі, зокрема – від серцевих захворювань.

До того ж кофеїн допомагає збільшити рівень енергії і поліпшити спортивні результати.

Кава (ілюстративне фото)

Кава найпродаваніший продукт на планеті

Кава – один з найбільш торгованих товарів на світових біржах. За обсягом його випереджає тільки нафта. Щороку в світі випивається більше 500 млрд. чашок кави. Більше половини – за сніданком.

Амерікано – військовий напій

Слово американо з'явилося в роки Другої світової війни, коли американські солдати в Європі стали додавати в еспресо окріп, щоб розбавити міцний напій. Тож цілком можно стверджувати, що амерікано прийшов до нас з війни.

Кава (ілюстративне фото)

Еспресо майже без кофеіну

Еспресо – напій з найменшим вмістом кофеїну. Його готують, пропускаючи струмінь води під великим тиском крізь кавові зерна. Завдяки цьому в готову каву потрапляє мінімум кофеїну.

Ірландську каву винайшли в аэропорту

Рецепт ірландської кави було винайдено в аеропорту ірландського міста Фойнс, коли шеф-кухар ресторану вирішив додати віскі в каву, щоб зігріти прибулих в зимову холоднечу американських пасажирів.

Кави (ілюстративне фото)

Вольтер випивав пів смертельної дози кави у день

Смертельна доза кофеїну дорівнює приблизно 100 чашкам кави. При цьому, якщо вірити історії, французький філософ Вольтер випивав до 50 чашок кави в день.

У спорті кава – заборонений напій

Кофеїн у списку заборонених речовин Міжнародного олімпійського комітету, поруч зі стероїдами і кокаїном. Вживання більше 5 чашок кави (12 мікрограмів на 1 мілілітр сечі) вважається МОК спробою спортсмена отримати перевагу в спортивній боротьбі.

Кава (ілюстративне фото)