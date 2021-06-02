Кава без сигарет. 10 фільмів, показ яких може бути обмежений в Україні (і не тільки вони)

Автори законопроекту стверджують, що таким чином вони боряться з підлітковим курінням. При цьому, закон не дає чітких рамок і механізмів обмеження показу тютюнової продукції, по суті, даючи контролюючим органам додаткові приводи для нарахування штрафів телеканалам і операторам кіноринку. Уникнути ці штрафи можна буде лише обмеживши на невизначений термін показ кіно, серіалів і навіть мультфільмів, де герой хоч раз з'являється з сигарою або сигаретою в руці.

Це означає, що після прийняття закону, українські глядачі можуть втратити доступ до багатьох класичних фільмів. Більш того, нове українське кіно теж повинно буде пройти антитютюнову цензуру.

Ми склали список фільмів, які потрібно встигнути подивитися, поки вони не потрапили під заборону.

"Вогні великого міста"

Класичний трагікомедійний фільм Чарлі Чапліна займає перше місце в списку 10 кращих романтичних комедій за версією Американського інституту кіномистецтва. Історія про любов "волоцюги" до сліпої квіткарки, його прагненні повернути їй зір і відносинах з мільйонером, що втрачає пам'ять, вийшла в самому кінці ери німого кіно, але по праву вважається однією з найбільш знакових для свого жанру. Куріння у фільмі - частина сюжету. Сигарети, недопалки, дорогі сигари впливають на відносини між героями і розвиток історії. Вирізати ці епізоди неможливо.

"Сніданок у Тіффані"

Знакова романтична комедія про наївну і ексцентричну дівчину, яка шукає багатого кавалера отримала кілька номінацій на Оскар і Золотий Глобус. Роль Одрі Хепберн в цьому фільмі, за визнанням актриси, стала найяскравішою в її кар'єрі. Героїня Одрі Хепберн в елегантній сукні від Живанши, перловому кольє і мундштуком в руках – один з найпопулярніших референсів вже понад півстоліття.

Том і Джеррі

Серія короткометражних мультфільмів, створена Вільямом Ханною і Джозефом Барберрою, про стосунки кота Тома і мишеняти Джеррі отримала 7 Оскарів і ще п'ять разів номінувалася на премію. Мультфільм справив великий вплив на світову культуру, пробивши навіть залізну завісу. За легендою, Брежнєву так сподобався мультфільм, що він дав вказівку зробити радянську версію. Так з'явився "Ну постривай". В кінці 80 - початку 90-х, касети з мультфільмами були головною розвагою для більшості просунутих сімей пострадянського простору. У мультфільмах кота часто можна побачити з сигарою, так що велика частина серій також потрапляє під заборону.

"Хрещений батько"

Класична трилогія про становлення сім'ї Корлеоне у світі криміналу неодноразово визнавалася однією з найбільших саг світового кінематографа. Безліч нагород фільму лише підтверджує цей статус. При цьому суперечка про те яка частина крутіше - перша або друга (про третю частину все чемно мовчать) - є одним з класичних конфліктів, нарівні зі суперечкою Android проти iOS.

"Хороший. Поганий. Злий"

Фільм Серджіо Леоне вважається класикою спагетті-вестернів. Саме кадри з фільму першими приходять в голову, коли мова заходить про ковбойські фільми. Стівен Кінг і Квентін Тарантіно не раз говорили, що саме цей фільм значно позначився на їхній творчості. А саундтрек картини від Енніо Морріконе, стилізований під виття койота, вважається однією з найбільш впізнаваних мелодій в історії кіно. Герой Клінта Іствуда більшу частину сюжету знаходиться в кадрі з незмінною сигарою між зубів, що незабаром зробить його персоною нон-грата на українських екранах.

"Коломбо"

Пітер Фальк в образі лейтенанта Коломбо був майже ізгоєм серед образів поліцейських 60-х років. На відміну від типових брутальних і високоінтелектуальних героїв того часу, Коломбо був досить пересічним і місцями неохайним "людиною робітничої професії", а не сищиком. При цьому образ, створений актором, став одним з найбільш знакових для світового кінематографа. Незмінна сигара - єдиний елемент, що додавав брутальності "чоловікові місіс Коломбо", тепер може стати причиною його заборони в Україні.

"Кримінальне чтиво"

Великий фільм, який подарував світу Квентіна Тарантіно, який подарував світу великий фільм. Кілька історій, в яких показані пограбування кафе, філософські дискусії двох гангстерів, порятунок дівчини від передозування героїном і боксер, якого зачепили за живе. Фільм отримав десятки нагород, в тому числі Оскар і Канни, а нелінійний формат Кримінального чтива породив безліч наслідувань у другій половині 90-х. Назва є відсиланням до популярних в середині XX століття в США pulp-журналам. Саме в стилі таких журналів були оформлені афіші. Тепер, через сигарети в руках героїні Турман фільм може бути заборонений.

"Кава і сигарети"

Одинадцять чорно-білих короткометражок Джим Джармуш знімав сімнадцять років. У них улюблені актори, шоумени і музиканти режисера, попиваючи каву і покурюючи сигарети, ведуть забавні бесіди один з одним. Стів Бушемі, Іггі Поп, Том Вейтс, Кейт Бланшетт, Білл Мюррей - ось неповний список головних героїв фільму. Тепер же одна назва вже є причиною для заборони в Україні.

"Обличчя зі Шрамом"

Ще один фільм в нашій добірці з Аль Пачіно в головній ролі був спочатку розгромлений кінознавцями. Однак сьогодні фільм Брайана Де Пальми вважається одним з найбільших гангстерських фільмів в історії (за версією AFI). Історія Кубинця Тоні Монтани майже 40 років вражає своєю жорстокістю і збезлюдненням героя. Попри те, що у фільмі відображається величезна кількість наркотичних речовин, а скріншоти з Аль Пачіно в оточенні гір кокаїну розтягнуті на меми, в Україні фільм може бути заборонений через кілька епізодів, в яких Тоні курить сигари.

"Заборонений"

Історія поета-шістдесятника і дисидента Василя Стуса вийшла на екрани у 2019 році. Фільм був знятий за підтримки Держкіно і отримав досить стримані відгуки. А даремно. Історія життя і смерті Стуса досить слабо відома нинішньому поколінню українців. При цьому, в процесі зйомки фільм неодноразово піддавався нападкам з боку Віктора Медведчука, колишнього адвоката Стуса, який намагався заборонити фільм. Тепер же це можуть зробити нардепи, адже поет на екрані постійно курить.