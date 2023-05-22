Когда Белгород был украинским. Смотрите уникальные ретро-фото города
Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая вошли на территорию Белгородской области, освободив от кремлевского ига несколько населенных пунктов. Воины российского легиона Вооруженных сил Украины обещают, что скоро уволят и сам областной центр.
Кстати, в определенный исторический период Белгород был украинским городом - в 1918 году находился в составе Украинского Государства. Впрочем, в декабре того же года большевики захватили город и установили там свою власть.
Редкими фотографиями украинского Белгорода столетней давности делимся в нашем материале.
Как выглядел украинский Белгород
После Октябрьской революции и падения Российской империи встал вопрос о том, как разграничить территории между народами. Украина претендовала на регионы, заселенные преимущественно украинцами. Большевики же стремились захватить всю территорию бывшей империи.
Отметим, что в начале ХХ века в уездах, входящих в Белгородскую область, проживало почти 40% украинцев.
Белгород входил в состав Украинской народной республики в 1918 году (фото: Facebook/History Ukraine)
Именно в IV Универсале, в котором провозгласили Украинскую народную республику, речь шла о разграничении территории: "Окончательное определение границ Украинской народной республики относительно присоединения частей Курщины, Холмщины, Воронежчины и сопредельных губерний и областей, где большинство населения украинское, должно быть установлено по согласию организованной свободы народов".
Весной 1918 г. в новом законе о административно-территориальном разделении Украины Белгородщина вошла в земли Донецкой и Харьковской областей и значилась как территория Украинской Народной Республики.
Украинский Белгород в 1918 году (фото: Национальный военно-исторический музей Украины)
Решение украинского вопроса
В полной мере узаконить присоединение Белгорода к Украине не смогла ни УНР, ни пришедший ей на смену Гетманат Скоропадского, что пришел ей на смену в апреле 1918 года. Переговоры о границах велись между Украинским Государством и РСФСР в мае-октябре, но соглашение так и не подписали.
Город пробыл под украинскими властями до 20 декабря 1918 года - тогда его захватила Красная армия и вернула в Россию.
Вопрос о Белгороде был вновь поднят УССР вскоре после образования Советского Союза, поскольку территория была заселена преимущественно украинцами, но входила в состав РСФСР. Была создана специальная комиссия по изучению этого вопроса, но российские власти не вернули Белгород Украине.
Так выглядел украинский Белгород в 1918 году (фото: Историческая правда)
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