Компанія Danone вляпалася в грандіозний скандал: з'явилася відповідь

Компанія Danone вляпалася в грандіозний скандал (Колаж РБК-Україна)

Компанія Danone випустила звернення до українців з приводу скандалу

Компанія Danone, яка вже багато років виробляє молочні продукти, опинилася в центрі неймовірного скандалу через свій новий рекламний ролик. Французька компанія вибрала для свого рекламного ролика російського актора Михайла Пореченкова, який засвітився в компанії терористів на Донбасі та стріляв з кулемета по українським військовим.

Відео з Пореченковим, який рекламує кисломолочний продукт "Актімель" виявили в YouTube. Ролик був знятий російськими представниками компанії та розміщений на платформі більше як місяць тому. Варто зазначити, що в Україні Пореченков оголошений в розшук, його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або загроза його вчинення).

У мережі з'явився рекламний ролик компанії Danone з Михайлом Пореченковим

Шквал гнівних коментарів обрушився на французьку компанію, яка вже 20 років успішна на ринку України. Користувачі пропонують оголосити компанії бойкот, погрожують відмовою від покупки товарів і навіть називають Danone спонсором тероризму.

Круто. Терорист п'є йогурт Данон. Пий йогурт Данон – будеш теж терористом.

Додайте в рекламу вставку, де він з кулеметом і в касці з написом: Преса.

Danone займається підтримкою міжнародного тероризму? Так і запишемо.

Скріншоти

В українському офісі компанії вже відреагували на скандал і зізналися, що не можуть вплинути на локальні офіси Danone в інших країнах. Вони опублікували на своєму сайті звернення до українців.

"Спостерігаючи резонанс по рекламній кампанії бренду Актімель в Росії, не можемо залишатися осторонь. Нам дуже прикро з приводу ситуації навколо реклами, що транслюється на російському медійному просторі. Водночас, хочемо відзначити, що компанія Данон в Україні є частиною всесвітньо відомої міжнародної Групи, яка працює в 140 країнах світу. Локальні офіси у кожній країні функціонують незалежно, опрацьовуючи завдання і виклики підлеглих ринків та керуючись локальними потребами споживачів. Саме тому, ми в Україні не можемо впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, в тому числі й Росії", - сказано в повідомленні.

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Автор: Анна Шиканова