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Композитор Євген Хмара здивував новим звучанням гімну України

STYLERЖиття    15.07.2019 - 11:03
Композитор Євген Хмара здивував новим звучанням гімну України
Євген Хмара (фото: facebook.com/pianokhmara)

Євген Хмара продовжує дивувати світ своєю музикою

Український композитор Євген Хмара провів незвичайну акцію – піаніст-віртуоз зіграв гімн України у стародавньому та колоритному місті Будва, що у Чорногорії. 

Родзинка події: пісня "Ще не вмерла України і Слава, і Воля" була зіграна відомим піаністом на унікальному інструменті 18 століття – спінет, який є прадідом фортепіано. Відео віртуозної гри на спінет Хмара опублікував на своїй сторінці у Facebook.

 

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Опубліковано Evgeny Khmara Неділя, 30 червня 2019 р.

Євген Хмара (відео: facebook.com/pianokhmara)

Спінет, на якому зіграно гімн України, є одним з найстаріших клавішних інструментів і походить від стародавнього монохорда. Це невеликий клавесин з щипковими струнами. Спінет був дуже популярним у 18 столітті. Зовні трохи схожий на рояль.

Євген Хмара – український композитор, піаніст-віртуоз, киянин. Першу музичну композицію написав у сім років. Постійно виступає в Україні та за кордоном з сольними концертами та у співпраці з іншими артистами, аранжує для зірок українського шоу бізнесу. Випустив чотири сольні альбоми. Має багато нагород та приймав участь у відомих шоу. Зокрема у 2012 році став фіналістом шоу "Україна має талант". З 2012-го по 2018 рік – музикант шоу Х-Фактор. Найбільшим масштабним його проектом 2018 року був великий сольний концерт "30", який відбувся у палаці "Україна" та зібрав близько 3900 глядачів. Виступав разом з музикантом Дідьє Маруані (Space).

Раніше Євген Хмара відзняв відео, присвячене автентичності української культури

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