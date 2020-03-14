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Коронавірус 2020: як зробити антисептик у домашніх умовах

STYLERЖиття    14.03.2020 - 16:06
Коронавірус 2020: як зробити антисептик у домашніх умовах
Коронавірус 2020 - як приготувати антисептик в домашніх умовах (РБК - Україна)

Українцям дали важливі рекомендації щодо профілактики коронавірусу

В якості профілактики коронавірусу ВООЗ рекомендує якомога частіше використовувати антисептик і мити руки з милом. А якщо можливості купити антисептик немає, то його цілком можна виготовити самому.

В такому випадку, Ви зможете забезпечити їм на довгий час не тільки себе, але і свою сім'ю, оскільки отримаєте цілий літр антисептика, якщо слідувати рецепту. Для виготовлення буде потрібно:

  • етиловий спирт (833 мл);
  • перекис водню (42 мл);
  • гліцерин (15 мл);
  • дистильована вода (в невеликій кількості).

Розчин, який вийде, потрібно розділити на кілька ємностей, які необхідно обов'язково носити з собою і регулярно використовувати. Обробляючи руки антисептиком, необхідно приділяти особливу увагу ділянкам між пальцями і під нігтями, а сама процедура повинна тривати близько 30 секунд.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я поділилася порадами, в яких випадках слід носити маску. Вона буде незамінна, коли ви чхаєте або кашляєте, коли надаєте допомогу людині з підозрою на коронавірус.

Сама по собі маска ефективна за умови регулярної обробки рук водою з милом або антисептиком, в складі якого міститься спирт. Але, оскільки медичні маски є одноразовими, важливо знати правила їх утилізації.

Нагадаємо, що Усик різко висловився про коронавирус.

Ми писали, що через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоу.

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