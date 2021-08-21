У Краматорську помер 40-річний чоловік через 2 дні після щеплення від коронавірусу

У Краматорську 40-річний чоловік помер після того, як був вакцинований від коронавірусу. Смерть настала в лікарні, куди Роман був госпіталізований після різкого погіршення стану здоров'я - у пацієнта розвинулася пневмонія, і в клініці він був підключений до апарату ШВЛ.

Про це 21 серпня передає місцеве видання Kramatorsk Post .

За словами працівників Новокраматорського машинобудівного заводу, де працював чоловік у конструкторському відділі, трагічний випадок стався два дні тому.

Колеги Романа зазначили, що у нього нібито був COVID-19, але чоловік про це не знав.

"Коли йому зробили щеплення, у нього різко почалася пневмонія. Чоловіка поклали під апарат ШВЛ, але врятувати його не вдалося", - йдеться в публікації.

У Краматорському відділі охорони здоров'я підтвердили факт смерті чоловіка.

Як розповіла заступниця начальника відділу охорони здоров'я Валерія Мельник, такий випадок розглядається як "несприятлива ситуація після імунізації".

Точну причину смерті тепер комісія з'ясовує, до складу якої також входить особистий лікар Романа.