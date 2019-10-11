Краса і грація: українські рокери випустили драйвове відео

Українська рок-група Тимпаче випустила новий кліп на пісню "Венера", яка увійде до дебютного альбому колективу.

"У 14 років мені сподобалася дівчинка з моєї школи. Мені не вистачало духу сказати їй, що вона мені подобається. Не можеш сказати - напиши пісню! Так і з'являються перші рядки, а потім і мелодія", - згадує фронтмен Тимпаче Вова Колотуша.

"Венера" - вже друге відео від групи, яка зухвало увірвалася на українську рок-сцену цієї осені. Дівчинка стала дівчиною. Але назавжди залишила слід у пам'яті автора.

"Цей епізод вже ніколи не повториться. Це була перша любов", - каже Вова.

Кадри з кліпу

Режисером кліпу став Кирило Свєташов, відомий по роботі з Brunettes Shoot Blondes. Він же зняв недавній кліп Тимпаче "Птахи".

"Венера – це краса і грація, таємниця і невідомість. Вона так далеко, що до неї не добратися. Що допоможе подолати цю відстань? Звичайно, любов", - коментує свіжу роботу сам Кирило.

ТИМПАЧЕ - Венера