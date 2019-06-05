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У Кривому Розі стартував конкурс бізнес-ідей по створенню дитячих центрів розвитку

STYLERЖиття    05.06.2019 - 12:57
У Кривому Розі стартував конкурс бізнес-ідей по створенню дитячих центрів розвитку
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У конкурсі можуть брати участь городяни з ідеями щодо навчання та розвитку дітей

Громадська організація "Криворізький фонд майбутнього" виступила ініціатором конкурсу бізнес-ідей з розвитку дітей у віці від двох років. Кращі проекти по створенню дитячих центрів розвитку профінансує Група Метінвест. Інвестиції складуть 4 млн грн. Експертну підтримку нададуть фахівці міжнародного майданчика соціальних інновацій SILab Ukraine.

У конкурсі можуть брати участь криворізькі підприємці, представники громадських організацій і городяни з ідеями щодо навчання та розвитку дітей. На реалізацію своїх проектів автори отримають не менше 300 тисяч гривень.

Прийом заявок триватиме до 14 червня, після чого експертна рада відбере кращі роботи. Фіналісти пройдуть навчання з фахівцями SILab Ukraine і після публічного захисту своїх проектів почнуть реалізовувати задумане.

Ганна Гулевська-Черниш, співзасновник міжнародної школи соціального підприємництва SELab зазначила: "Соціальне підприємництво сьогодні успішно працює в Європі і складає приблизно 10% бізнесу, представленого в регіоні. SILab Ukraine займається розвитком цього напрямку в Україні. Наше завдання - навчити майбутніх керівників будувати бізнес так, щоб вони з першого дня могли покрити свої базові витрати, а не працювати у збиток. Тому етап навчання буде дуже насиченим і активним. Очікується, що в результаті учасники сформують бізнес-моделі своїх центрів".

Олександр Герасимчук, генеральний директор Інгулецького Гзк також додав: "Представлена концепція програми нас зацікавила. Зі створенням дитячих центрів в місті з'являються додаткові сервіси, розвивається інфраструктура, життя стає більш комфортним. Наші інвестиції сприятимуть створенню нових робочих місць, підтримувати малий і середній бізнес".

Нагадаємо, що раніше сонячна українка перемогла у міжнародному дитячому конкурсі краси.

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