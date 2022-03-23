Кривава "Z": російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)
В Ізраїлі місцеві жителі вважають кремлівський режим фашистським. Про це свідчать дії по відношенню до представників влади РФ.
Так, наприклад, 23 березня в Тель-Авіві на вулиці Ха-Яркон активісти позначили авто російського посольства замараним у крові символом "Z".
Авто російського посольства в Тель-Авіві (фото: twitter.com/avaza1972)
Зазначимо, що посольство РФ зараз посилено охороняє міштара (поліція Ізраїлю).
Однак і це не заважає активістам висловлювати своє ставлення до росіян.
Так, кілька днів тому на мікроавтобусі, що належить російському посольству, теж з'явилися красномовні написи.
Мікроавтобус російського посольства на Ха-Яркон (фото: twitter.com/SiIavpravde)
Додамо, що свою позицію ізраїльтяни висловлюють не тільки на транспорті російських дипломатів, а й на стінах вулиць Тель-Авіва.
Наприклад, там сьогодні можна зустріти таку фразу:
Ізраїльтяни висловлюють своє ставлення до російської влади (фото: twitter.com/adirchagall)
Нагадаємо, днями окупанти зганьбилися з "успіхами" в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку.
Раніше ми писали, що в Москві невідомий закидав Кремль коктейлями Молотова.
Також стало відомо, що після цукру і жіночих прокладок у РФ почала закінчуватися сіль.
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