ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кривава "Z": російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)

Новость на русском →
Ізраїль, Середа 23 березня 2022 18:09
Кривава "Z": російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото) Росіянам в Ізраїлі на авто пишуть, що вони фашисти (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Ізраїлі місцеві жителі вважають кремлівський режим фашистським. Про це свідчать дії по відношенню до представників влади РФ.

Так, наприклад, 23 березня в Тель-Авіві на вулиці Ха-Яркон активісти позначили авто російського посольства замараним у крові символом "Z".

Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)

Авто російського посольства в Тель-Авіві (фото: twitter.com/avaza1972)

Зазначимо, що посольство РФ зараз посилено охороняє міштара (поліція Ізраїлю).

Однак і це не заважає активістам висловлювати своє ставлення до росіян.

Так, кілька днів тому на мікроавтобусі, що належить російському посольству, теж з'явилися красномовні написи.

Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)

Мікроавтобус російського посольства на Ха-Яркон (фото: twitter.com/SiIavpravde)

Додамо, що свою позицію ізраїльтяни висловлюють не тільки на транспорті російських дипломатів, а й на стінах вулиць Тель-Авіва.

Наприклад, там сьогодні можна зустріти таку фразу:

Кривава &quot;Z&quot;: російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)

Ізраїльтяни висловлюють своє ставлення до російської влади (фото: twitter.com/adirchagall)

Нагадаємо, днями окупанти зганьбилися з "успіхами" в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку.

Раніше ми писали, що в Москві невідомий закидав Кремль коктейлями Молотова.

Також стало відомо, що після цукру і жіночих прокладок у РФ почала закінчуватися сіль.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Вторгнення Росії до України
LITE
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт