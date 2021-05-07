Куди піти після травневих: концерти у Києві на будь-який смак

Mad Heads

14 травня, Docker Pub на Богатирській

Сюди - за ностальгічними емоціями. Адже 14 травня легенди українського року на чолі з Вадимом Краснооким потішать прихильників безсмертними хітами від "Надія Є" до "Я на Морі".



Макс Барських

15 травня, Osocor Residence

Беззаперечно найстильніша зірка українського шоу-бізнесу Макс Барських у травні порадує масштабним концертом просто неба. Виступ артиста відбудеться у столичній резиденції Osocor, а на гостей цього виняткового заходу чекає безліч суперхітів, включаючи пісню "Тумани", яка стала саундтреком до стрічки "Погані дороги", та найсвіжіша музична робота Барських. Це Bestseller, записаний зі співачкою Zivert, що розриває наразі чарти багатьох країн.



THE ВЙО

20 травня, Docker Pub на Богатирській

Легендарний український реггі-гурт THE ВЙО не збирається здавати позицій. Колектив живе, виступає та готується заспівати улюблені не одним поколінням хіти "Зорі", "Ганджа" та "Моя космішна" 20 травня в Docker Pub.



SATORI та Mysterious Forest

22 травня, Osocor Residence

22 травня 1,5 га території столичної резиденції перетворяться на містичний ліс. Тут, серед фантастичних інсталяцій та вражаючого декору виступатиме загадкова зірка SATORI. За незвичайним псевдонімом ховається відомий нідерландський електронний продюсер. 22 травня він занурить гостей у потойбіччя та ідеально доповнить містичну атмосферу заходу своєю нестандартною музикою.

P.O.D.

25 травня, ЮБК (Труханів острів)

Легендарні ню-металісти P.O.D. відсвяткують в Києві 20-річчя знакової платівки "Satellite". Приходьте, щоби почути культові бойовики "Alive" і "Youth of the Nation".

Тоня Матвієнко

27 травня, Caribbean Club

27 травня чарівна Тоня Матвієнко представить програму "Мій перший ювілей", яка складатиметься з кращих пісень у нових аранжуваннях. Приходьте, щоби наживо привітати артистку й насолодитися її музикою.



МONATIK

28 травня, Osocor Residence

Він показав наймасштабніше та феєричне шоу на НСК "Олімпійський", створив власну музичну корпорацію і продовжує тішити фанатів танцювальними суперхітами. Здається, куди вже далі? Але ні, MONATIK - не з тих, хто зупиняється на півдорозі. У травні він готує не менш яскраве шоу просто неба - на території столичної резиденції Osocor.



DOROFEEVA

5 червня, КВЦ Парковий

Розчинитися в дофаміні запрошує digital-відкриття цього року DOROFEEVA. На червневому концерті Надя презентує наживо дебютний EP "dofamin", який уже пів року очолює музичні чарти.



Laboratorium

5 червня, Secret Place

5 червня зарядитися невпинною енергією рейву пропонує Laboratorium. Цього вечора у секретному місці Києва гримітиме атмосферний електронний фестиваль за участю I HATE MODELS, JNO, PARALLX, #BSKD, ALEX SCHULTZ, HELETRON та SPALAH b2b KAMA.

Daniel Deluxe

6 червня, ЮБК (Труханів острів)

Один із відомих авторів музики до відеоігор Daniel Deluxe виступить на березі Дніпра в Києві цього літа. Електронний продюсер, який черпає натхнення й емоції з фільмів жахів і трансляцій із космосу, обіцяє занурити меломанів в атмосферу мегаполіса майбутнього.

NILETTO

10 червня, StereoPlaza

Його хіти не покидають верхівок чартів. Його кліпи набирають десятки мільйонів переглядів. Його запрошують в усі відомі YouTube- і телевізійні шоу. Автор вибухового мегахіта "Любимка" NILETTO зіграє великий концерт у столиці.

ARTBAT x H.O.S.H.

11 червня, Osocor Residence

Їм підкорилися не тільки верхівки чарти Beatport, але й вершини в буквальному сенсі цього слова. Адже в рамках славнозвісного проєкту Cercle Artbat грали на горі в Ріо-де-Жанейро. Ба більше - до найуспішнішого за кордоном українського електронного проєкту доєднається й знаменитий діджей і саунд-продюсер із Німеччини H.O.S.H.

Tequilajazzz

13 червня, ЮБК (Труханів острів)

Культовий альтернативний колектив 1990-х Tequilajazzz на чолі з Євгенієм Федоровим вкотре навідається до української столиці. Попри творчі перипетії, гурт знову разом, пише нові пісні та готовий радувати музикою київських прихильників. Довгоочікувана зустріч уже зовсім скоро.