Культовий ДІЛЯ презентував "приємний" кліп (відео)

Культовий український артист ДІЛЯ презентував новий кліп на пісню "Так приємно".

Головні герої кліпу - молоді люди, які бачать одне одного лише через екрани пристроїв. Навіть обіймаючи одне одного, закохані продовжують чатитися.

Та ж світ не зійшовся лише на гаджетах. І вони розуміють це, коли у смартфонах розряджаються батареї. Без них молоді люди відкривають для себе світ довкола та радіють справжньому людському спілкуванню. Все це відбувається на фоні чудових краєвидів - київського парку та оранжереї.

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"З появою гаджетів ми всі стали віртуально залежними та віддалилися одне від одного. Сюжет кліпу закликає роззирнутися та побачити, який чудовий світ навколо, як багато є простору для кохання та творчості. Бо ж гаджети хоч і розширюють кругозір, пришвидшують темп життя і крадуть у нас одне одного і час, який ми могли би проводити разом. Час спливає, ми можемо дарувати більше тепла та уваги один одному", - каже ДІЛЯ.

Робота над кліпом та самі зйомки тривали від початку літа. "Так приємно" - це дебютна робота команди SAL-studio. Сценарій, відео та монтаж кліпу - перший авторський проект талановитого режисера Сергія Крикуненка.

ДІЛЯ – Так приємно