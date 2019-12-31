Культура та мистецтво: знамениті українці, які померли в 2019 році

Хто з українських діячів культури помер у 2019 році (Ілюстративне фото: pixabay.сома)

Видатні діячі культури України, життя яких обірвалося в 2019 році

Новий 2020 рік Україна зустрічає без деяких своїх найяскравіших представників та світочів у сфері культури, імена яких назавжди вписані в історію літератури, театру, музики та кіно.

У цьому році наша країна попрощалася з видатними письменниками, акторами і артистами, такими як легендарні Юрій Мушкетик, Валентина Зимня, Сергій Романюк, Валентин Мороз, Зінаїда Цесаренко... і список, на жаль, можна продовжувати. Styler пропонує згадати класиків та метрів, життя яких обірвалося у 2019 році.

Визнаний майстер сучасної української прози і автор десятків культових творів Юрій Мушкетик помер 6 червня у віці 90 років. Його називали класиком сучасної української літератури. Автор таких романів, як "Гайдамаки", "Серце і камінь", "Яса", "Останній гетьман" був відзначений найвищою відзнакою Герой України.

Юрій Михайлович народився 21 березня 1929 року в селі Вертіївка під Черніговом у родині сільських активістів. Після закінчення школи навчався на філологічному факультеті Київського університету, потім - в аспірантурі при кафедрі української літератури. З 1956 року працював заступником редактора і головним редактором журналу "Дніпро". До 2001 року очолював Національну спілку письменників України.

Творчість письменника багатогранно. За творами Мушкетика знято кінофільм "Біла тінь", фільми "Позиція", "Біль" та інші.

Юрій Мушкетик (фото: wz.lviv.ua)

14 лютого помер уродженець Миколаївської області, видатний радянський естрадний співак і актор Сергій Захаров. Йому було 68 років. Артист, якого публіка полюбила за пісні "Очі чорні", "Любов, любов", "Люблю тебе", "Білий сніг", "Про тебе і про себе", "Три білих коня" та інші, помер від серцевої недостатності буквально за пару тижнів до свого чергового концерту.

Захаров був солістом Державного естрадного оркестру під керуванням Леоніда Утьосова. В 1975 році разом з Людмилою Гурченко та Андрієм Мироновим знявся у фільмі "Небесні ластівки". У 70-х роках він вважався одним з найбільш популярних молодих виконавців естради.

Захаров побував з гастролями в 43 країнах світу, включаючи Велику Британію, США, Німеччину, Італію, Іспанію та інші.

Сергій Захаров (фото: facebook.com)

Легендарний український дисидент, історик, політв'язень, автор понад 100 наукових праць Валентин Мороз помер у Львові 16 квітня через день після свого 83-ліття. Людина-епоха, як його називали, був одним з лідерів національного руху.

Валентин Мороз був доктором гуманітарних наук Державного Коледжу Джерсі, членом Об'єднання українських письменників "Слово". Історика і письменника вважають одним з найрадикальніших представників українського національного руху. Знаменитий дисидент написав понад 30 книг.

Валентин Мороз (Фото: ukrnationalism.com)

17 липня в Києві на 92-му році життя померла народна артистка України, театральний педагог і талановита актриса Валентина Зимня. Серед її учнів - Анатолій Гнатюк, Євген Нищук, Сніжана Єгорова, Лілія Ребрик, Андрій Вовкун, Андрій Середа, Інна Капінос, Олесь Санін, Петро Мага та багато інших.

Валентина Іванівна народилася 14 січня 1928 року в селі Вишнівчик Хмельницької області. В 1950 році вона закінчила Київський театральний інститут. Багато років пропрацювала актрисою Чернівецького українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. З 1969 року стала викладати в Київському університеті театру, кіно і телебачення.

На її рахунку багато головних ролей в популярних театральних постановках, а також ролі в кіно.

Валентина Зимня (knutkt.com.ua)

2 вересня у Кременці під Тернополем в результаті ДТП загинув володар гран-прі фестивалю "Червона Рута", легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін.

У 1987 році він створив квартет "Птах", у 1988-1990 році працював в театрі-студії "Не журись!" у Львові. У 1989 році вперше виконав публічно "Ще не вмерла Україна" на заключному концерті фестивалю "Червона Рута". З 1990 року почав виступати з концертами в якості кобзаря.

В останні роки жив у місті Кременець Тернопільської області та співав у церковному хорі Почаївської лаври. Знявся в декількох українських фільмах, гастролював у багатьох країнах світу.

Василь Жданкін (фото: facebook.com/mykhajlo.masliy)

27 березня у віці 82 років померла Зінаїда Цесаренко - заслужена артистка України, яка прослужила більше п'ятдесяти років у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Зінаїда Цесаренко народилася 22 липня в селі Байбуга в Криму. У колектив театру Франка Зінаїда Василівна прийшла в 1965 році.

Значна частина образів, які втілила актриса, стали справжнім надбанням національної сцени: Анна "Дві сім'ї" М. Кропивницького, Оксана "Майська ніч", Секлета "За двома зайцями" М. Старицького, Клімена "Кассандра" Лесі Українки, Соня "Дядя Ваня" А. Чехова, Юнона "Енеїда" І. Котляревського, місіс Пірс "Пігмаліон" Б. Шоу, Ліза "Крихітка Цахес" Е. Гофмана та багато інші.

Зінаїда Цесаренко (фото: соцмережі)

9 квітня у віці 73 років помер видатний актор театру і кіно, народний артист України Петро Бенюк, через п'ять днів після свого дня народження.

Народний артист України, політик Богдан Бенюк - молодший брат Петра Бенюка.

Він довгі роки працював у Національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької у Львові, заслуживши славу надзвичайно харизматичного актора, гра якого захоплювала глядачів.

Петро Бенюк (Фото: io.ua)

Актор театру і кіно, член Національної спілки кінематографістів України, народний артист України Сергій Романюк помер 3 березня в Івано-Франківську на 66-му році життя. Він був відомий як артист України і популярний актор.

Він навчався в студії Національного українського драматичного театру ім. Івана Франка і після почав працювати актором Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру. Поряд з цим, багато знімався в кіно. Він відомий ролями у таких фільмах: "Мамай", "Роксолана", "Іван Сила", "Чорна Рада", "День народження буржуя 2", "Повернення Мухтара 2" і "Владика Андрій".

Сергій Романюк (Фото: zik.ua)