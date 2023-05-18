Пулю нашли у сердца. Военный из Покровска вернулся на фронт после тяжелого ранения: трогательная история

Военнослужащий Виталий Викторович в феврале 2023 года получил тяжелое ранение, рядом с его сердцем застряла пуля. Но после лечения он снова вернулся на фронт.

Историю украинского защитника рассказали в Национальной гвардии Украины. У мужчины нет позывного, его называют просто Викторович.

Детали истории

"Мне 54 года, родом из Покровска, Донецкой области. Работал шахтером, проходчиком был. Поэтому уже вышел на пенсию, у шахтеров она раньше. В 15-м (году - ред.) меня мобилизовали, но из-за состояния здоровья сразу комиссовали", - сказал Виталий.

В 2022 году он сам попросился на фронт и его приняли в Нацгвардию, служил в рядах 5 Слобожанской бригады.

В феврале 2023 года Викторович получил ранение на боевом задании. Защитник почувствовал острую жгучую боль в области сердца и выделение крови с кашлем. Пуля прошла сквозь левое плечо, левое легкое и буквально в миллиметрах от сердца, а потом раздробила поперечный отросток пятого грудного позвонка.

Он был госпитализирован и врачи Хмельницкой городской больницы изъяли пулю, которая могла забрать жизнь Викторовича. Затем медики подарили ее герою на день рождения.

Из операционной Виталий даже вышел сам, без посторонней помощи.

После выздоровления военного хотели комиссовать, однако он настоял на возвращении в боевое подразделение на передовую.

Врачи обнаружили шар у сердца Виталия (фото: ngu.gov.ua)

Семья Викторовича

"У меня три дочери, три зятя. Двое воюют, у третьего - броня на шахте. Все работают на нашу общую Победу", - сказал Викторович.

Также он рассказал, что имеет пятерых внуков: три мальчика и две девочки, еще одну девочку ожидают.

"Вот, поеду в отпуск - как раз будет мне подарок - ее рождение", - добавил защитник Украины.

Планы после украинской победы

"После войны себя вижу на даче на качалке, внуки вокруг, куры, гуси. Шучу, конечно. Работать буду, страну надо будет восстанавливать, наш край в руинах сейчас лежит. На пенсию не собираюсь. Уже был, скучно там", - подытожил военный.