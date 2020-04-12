ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара в Україні 2020: експерт поділився цікавими спостереженнями

STYLERЖиття    12.04.2020 - 14:22
Курс долара в Україні 2020: експерт поділився цікавими спостереженнями
Курс долара в Україні - експерт поділився прогнозом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерт поділився прогнозом курсу долара

Прогнози курсу долара на наступний тиждень дуже широкі, але в цілому міжбанк налаштований на зміцнення гривні. Головними покупцями долара залишилися імпортери і банки, а продавцями - агропідприємства і металургійні заводи.

Деякі українські підприємства навіть добрали для цього трохи кредитних коштів. Середня вартість кредитів піднялася з 10% до 12% річних. Про це розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передає "Страна".

Експерт зазначив: "Є певне напруження з приводу банківського закону, і МВфівських законів в цілому. Тому банки тримають долар на валютних позиціях, не продають його, побоюючись, що отримання зовнішнього кредитування Україною затягнеться і це негативно вплине на курс гривні".

Це є головною причиною, чому банки не збираються поспішати з розпродажем своїх валютних запасів, і можуть продовжити поповнювати запаси долара.

Василь Невмержицький зазначає, у разі прийняття секвестрованого держбюджету курс долара може почати рухатися до позначки 27,0 грн/$. В іншому випадку, долар може подорожчати.

Деякі експерти стверджують, що на наступному тижні було б добре придбати валюту як засіб накопичення. Однак робити це рекомендується виключно на спаді курсу.

Нагадаємо, що в обмінних пунктах України 10 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився до 27,51 гривень за долар.

Ми писали, що гривня може піти нижче 30 грн за долар під впливом деяких факторів. Також, на думку експерта, різко зросте навантаження на бюджет в зв'язку з плановими виплатами за зовнішнім боргом, які покрити буде вкрай складно в умовах нестабільності.

Коронавірус викликав паніку на валютному ринку: що буде з курсом Експерти дали прогноз курсу долара в Україні: обвал тільки почався
Новини України курсы валют
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся