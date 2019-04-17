Легендарна американська співачка виконала гімн України (відео)

LP незвичайним чином виконала гімн України під час свого інтерв'ю для ТСН. Відома американська співачка Лаура Перголіцці насвистала гімн нашої країни, куди вона приїхала з двома концертами у Києві та Львові.

Лаура виступила в столичному Палаці спорту 14 квітня. На виступ її фанати чекали півроку - встигли намалювати і навіть вишити подарунки. Варто зазначити, що це вже четвертий її приїзд в Україну.

У своєму інтерв'ю LP розповіла про те, чим займається, коли не пише пісні. Співачка зазначила, що виходить в люди і дуже багато п'є. А потім все одно думає, про що б їй написати пісню.

Перед концертом співачки до Палацу спорту вишикувалася довга черга. Щоб бути ближче до Лаури Перголіцці Світлана прийшла о 9 годині ранку. Дівчина одягла шкарпетки в колір нового альбому співачки - оранжевого.

LP (Лаура Перголіцці)/відео: YouTube/ТСН

При цьому інші шанувальники LP також одягли щось, що символізує новий альбом співачки Heart to mouth. На людях можна було побачити помаранчеві стрічки і одяг.

Один з фанатів навіть взяв з собою укулеле - гавайську чотирьохструнну гітару, як у LP. Крім того, він також навчився фірмово насвистувати, що із задоволенням продемонстрував журналістам.

Біля службового входу Палацу спорту чергував фан-клуб співачки. В основному в ньому входять дівчата, але є і один хлопець Віктор. На столі були пакети, з яких стирчали, іграшки, пряники і картини.

Ганна свою картину не малювала, а вишивала. На цю роботу у неї пішов цілий місяць.

Нагадаємо, що MARUV розповіла про те, що наприкінці березня вона виступала в Тель-Авіві. За її словами, на концерт прийшло багато шанувальників.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV показала кліп на пісню Siren Song, з якою співачка брала участь у Нацвідборі.