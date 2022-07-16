Як легко відмити липкі сліди від скотчу або наклейок: прості та ефективні способи

Часто трапляється, коли після покупки посуду або предметів декору господині стикаються з проблемою. Зокрема, наклейки залишають на виробах липкий слід.

Як легко впоратися з цією проблемою - читайте нижче .

Допоможе сода

Впоратися з липкими слідами від наклейок допоможе сода. Метод робочий, але потрібно докладати побільше зусиль, щоб відтерти забруднення.

Фен

Також є більш ефективний спосіб з меншою витратою сили. Для початку потрібно взяти фен, нагріти гарячим потоком повітря етикетку, взяти ніж і прибирати липкий слід.

Залишки протерти серветкою, змоченою горілкою. Потім залишиться просто протерти поверхню насухо.

Олія

Від етикеток на скляних банках можна позбутися за допомогою соняшникової олії, якою просочують паперову серветку і накладають на місце з наклейкою. Потрібно залишити на ніч. Після цього відправити під гарячу воду і змити за допомогою господарського мила. Від наклейки або скотчу не залишається ні сліду.

Алкоголь

Підійдуть будь-які спиртовмісні продукти: горілка, одеколон, дезодорант. Чим вище концентрація, тим більш продуктивним буде процес.

Потрібно змочити ганчірку або серветку в спирті та протерти липкий слід.

Метод слід застосовувати з обережністю. Не кожна поверхня перенести вплив спиртовмісних сумішей. Щоб уникнути деформації оброблюваного покриття, можна провести попередній тест на непомітному фрагменті матеріалу.

Малярський скотч

Такий метод спрацює тільки в випадках зі свіжими, не сильно приклеєними етикетками. Крім малярного, підійде будь-який інший якісний скотч.

На залишки від етикетки потрібно ретельно приклеїти клейку стрічку та міцно утримувати частину стрічки рукою.

Далі різким рухом варто зірвати скотч і фрагменти, що приклеїлися до нього.

Потрібно повторювати цю процедуру до тих пір, поки позитивний результат не буде досягнутий.

Вологі серветки

Зовсім незначні клейові утворення видаляються звичайними вологими серветками. Спосіб досить простий, але часом займає чимало часу, якщо взятися за масштабні забруднення. Все, що потрібно робити - взяти вологу серветку і терти нею пляму до тих пір, поки вона не зникне.