Як легко перевірити, чи фото в інтернеті справжнє: на що звернути увагу

Під час війни в мережі з'явилось багато фейків, і серед них чимало відео та фото, які також доволі легко підробити.

Фейкові фото не всі можуть відрізнити одразу. Як зрозуміти, що фото справжнє, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Українців закликають звернути увагу на те, що в соцмережах часто поширюють фейкові зображення, щоб маніпулювати людьми.

Знімки можна легко підробити і мало хто буде їх перевіряти. Однак, під час війни до будь-яких фото потрібно ставитись особливо прискіпливо.

Як відрізнити справжнє фото від фейкового

Експерти радять уважно розглянути та визначити: перспективу, пропорції об'єктів, тіні, віддзеркалення, фокус зображення, контрастність та кольори. Також можна звернути увагу на відповідність архітектури, погоди, географічної території, на назви вулиць, номери на автомобілях тощо.

До того ж гучні підписи до фото, такі як: шок, сенсація, терміново, це фото видаляють звідусюди, неймовірно, зазвичай використовують для маніпуляцій.

Перевірте ресурс, на якому ви побачили таке фото. Якщо там є подібні публікації з маніпулятивними заголовками, відсутні автори та першоджерела, а також чимала кількість переглядів саме на подібних дописах, то це не найкраще джерело для інформації.

Окрім того, можна скористатися спеціальними програмами чи сайтами для перевірки. Наприклад, Google пошук за зображенням та TinEye допоможуть виявити першоджерело фото. А от Fotoforensics, Duplichecker вкажуть, чи було використано фоторедактори.

Як перевірити відео

Перш за все, потрібно дивитися на джерело публікації. Якщо це відео очевидця, залите на Youtube, то варто переглянути акаунт користувача. Які відео він поширює, хто і як їх коментує.

Так само, якщо дата завантаження відео свіжа, а його вже поширили сотні разів, це може виявитися результатом злагодженої роботи проплачених "ботів".

Також потрібно уважно придивитися й до кадрування відео. Якщо його кадровано так, щоб обрізати чужий логотип на відео, або видно, що логотип було "замазано", то відео може виявитися фейком або плагіатом.

Можна зробити скріншот якогось показового кадру з відео та відправити його через Google-пошук за картинками або інший інструмент для перевірки зображень.