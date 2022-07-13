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Как легко проверить, настоящее ли фото в интернете: на что обратить внимание

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Среда 13 июля 2022 17:46
Как легко проверить, настоящее ли фото в интернете: на что обратить внимание Как распознать фейковое фото (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны в сети появилось много фейков, и среди них немало видео и фото, которые также довольно легко подделать.

Фейковые фото не все могут отличить сразу. Как понять, что фото настоящее, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Украинцев призывают обратить внимание на то, что в соцсетях часто распространяют фейковые изображения, чтобы манипулировать людьми.

Снимки можно легко подделать и мало кто будет их проверять. Однако, во время войны к любым фото нужно относиться особенно тщательно.

Как отличить настоящее фото от фейкового

Эксперты советуют внимательно рассмотреть и определить: перспективу, пропорции объектов, тени, отражение, фокус изображения, контрастность и цвета. Также можно обратить внимание на соответствие архитектуры, погоды, географической территории, на названия улиц, номера на автомобилях и тому подобное.

К тому же громкие подписи к фото, такие как: шок, сенсация, срочно, это фото удаляют отовсюду, невероятно, обычно используют для манипуляций.

Проверьте ресурс, на котором вы увидели такое фото. Если там есть подобные публикации с манипуляционными заголовками, отсутствуют авторы и первоисточники, а также немалое количество просмотров именно на подобных заметках, то это не лучший источник для информации.

Кроме того, можно воспользоваться специальными программами или сайтами для проверки. Например, Google поиск по изображению и TinEye помогут обнаружить первоисточник фото. А вот Fotoforensics, Duplichecker укажут, были ли использованы фоторедакторы.

Как проверить видео

Прежде всего, нужно смотреть на источник публикации. Если это видео очевидца, залитое на Youtube, то стоит просмотреть аккаунт пользователя. Какие видео он распространяет, кто и как их комментирует.

Так же, если дата загрузки видео свежая, а его уже распространили сотни раз, это может оказаться результатом слаженной работы проплаченных "ботов".

Также нужно внимательно присмотреться и к кадрированию видео. Если оно кадрировано так, чтобы обрезать чужой логотип на видео, или видно, что логотип был "замазан", то видео может оказаться фейком или плагиатом.

Можно сделать скриншот какого-то показательного кадра из видео и отправить его через Google-поиск по картинкам или на другой инструмент для проверки изображений.

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