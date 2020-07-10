У лісах України знайшли рідкісний гриб "пальці мерця": виглядає він химерно

У Рахівському районі Закарпатської області вчені в рамках експедиції досліджували Карпатський біосферний заповідник і виявили там рідкісний гриб - ксілярію довгоногу (xylaria longipes).

Цей чорний довгий гриб, пише mukachevo.today, англійці називають "пальці мерця" (dead man's fingers).

Гриб вважається рідкісним для України. Він твердий за консистенцією, росте на мертвій деревині, його плодові тіла зовні схожі за формою на темно-сіру або чорну булаву, 4-10 см заввишки.

У Рахові знайшли гриб "пальці мерця" (фото: mukachevo.today)

Цікаво, що на знімку дійсно, ксілярія довгонога. Але "пальцями мерця", пише wikigrib, називають в основному близького родича гриба - ксілярію багатоманітну (гриб товще і коротше). Втім, таке звання помилкою не буде, бо його часто застосовують в широкому сенсі.

У ксілярії довгоногої є ще кілька цікавих назв. В англомовних країнах її називають "dead moll's fingers" ("пальці мертвої вуличної дівки", або "пальці мертвої повії"). Французи ж дали грибу не менш пікантну назву - "pénis de bois mort", тобто "мертвий дерев'яний пеніс".

Гриб вважається неїстівним. Вчені виявили дивовижну здатність ксілярії позитивно впливати на якість деревини. Відкриття засноване на використанні грибів і здатне наблизити сучасні скрипки до звучання знаменитих творінь Антоніо Страдіварі. Гриб здатний міняти акустичні властивості матеріалу.

Раніше ми писали, що навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними.

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